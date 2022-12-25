Как расплачиваться телефоном: настройка бесконтактной оплаты

В Apple Wallet, как и в Google Pay, можно добавлять несколько карточек и пользоваться любой на выбор Фото:

Как оплачивать телефоном: коротко о технологии

Технологию, которая позволяет рассчитываться телефоном, назвали Near Field Communication – "ближняя беспроводная связь". Сокращенно – NFC.

Это беспроводная передача данных на маленькие расстояния – до 10 сантиметров. С помощью NFC устройства быстро обмениваются сообщениями, настройками или файлами. Например, платежный терминал передает запрос о транзакции на смартфон и получает ответ меньше, чем за секунду.

Итак, как оплачивать с помощью NFC? Во-первых, нужен телефон с NFC-модулем. Во-вторых, специальный платежный сервис, где будут храниться цифровые копии платежных карт. Обычно для этого используют Google Pay или Apple Pay. И наконец, терминал с функцией бесконтактной оплаты.

Как настроить бесконтактную оплату на Android

Pay Pass на банковских картах работает автоматически. Но бесконтактную оплату на смартфоне нужно подключать и настраивать. Вот инструкция для Android:

Зайдите в настройки смартфона и выберите "Беспроводные сети"/"Подключения". Включите NFC, если модуль не активен.

Найдите Google Pay в Google Play и загрузите.

Откройте установленное приложение и авторизуйтесь в своем аккаунте Google.

Пролистайте вниз и нажмите "Добавить карту".

Выберите пункт "Кредитная или дебетовая карта", а затем "+".

Сканируйте свою банковскую карту камерой или введите данные вручную.

Подтвердите добавление карты.

Готово. Чтобы проверить карту, система может снять со счета небольшую сумму и вернуть ее обратно.

Таким образом в Google Pay можно добавить несколько карт. Например, кредитки, дебетовые и даже виртуальные карты. Вы сможете рассчитываться разными, на свое усмотрение. Но при этом нужно выбрать основную карту – с нее деньги при оплате будут списываться автоматически.

ZEN – удобное приложение для шоппинга и управления финансами.

Загружайте в App Store или Google Play, регистрируйтесь и узнайте, как:

оформить мультивалютную карту Mastercard® ZEN;

получать кешбэк за покупки;

отправлять переводы за границу на льготных условиях.

Как подключить бесконтактную оплату для iPhone

Чтобы привязать платежную карту к смартфону Apple:

Откройте электронный кошелек Apple Wallet и нажмите "Добавить".

Выберите "Дебетовая или кредитная карта" и "Продолжить".

Выполняйте инструкции, которые появятся на экране.

Сканируйте карту или перепишите ее реквизиты вручную.

Введите код безопасности.

Пройдите проверку банка. Найдите свой банк в предложенном списке или воспользуйтесь поиском и введите необходимые данные.

Как только банк завершит проверку, можно будет оплачивать картой через телефон. А если к iPhone привязаны Apple Watch, их также можно использовать для бесконтактной оплаты.

В Apple Wallet, как и в Google Pay, можно добавлять несколько карточек и пользоваться любой на выбор.

Как расплачиваться телефоном на кассе?

Разблокируйте свой смартфон отпечатком пальца, через Face ID или с помощью кода. Если хотите использовать для оплаты основную карту, просто приблизьте смартфон к терминалу, когда на его экране появится сумма.

Если нужно выбрать другую карту, то перед тем как расплачиваться телефоном, откройте Apple Wallet или Google Pay. Нажмите на изображение нужной вам карты и только после этого приложите телефон к терминалу. Платеж обычно проходит без подтверждения пин-кодом. И если транзакция будет успешной, вы услышите звуковой сигнал и увидите галочку на дисплее.