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Чаще всего в Украине подделывают 100 и 500 грн старого образца, $100 и €50 – НБУ

Около 75% общего количества изъятых в 2019 году поддельных банкнот в Украине – это $100, сообщили в Национальном банке Украины.

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На 1 млн настоящих банкнот в Украине приходится 2,9 фальшивых
На 1 млн настоящих банкнот в Украине приходится 2,9 фальшивых
Фото: National Bank of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине чаще всего встречаются поддельные купюры номиналом 100 и 500 грн старого образца, среди иностранной валюты чаще всего подделывают доллары и евро. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, опубликованном 23 января на официальном сайте регулятора.

“Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты именно старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно“, – заявили в НБУ.

Из иностранной валюты чаще всего подделывали доллары США (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (23%). Самые популярные поддельные купюры – $100, €50 и €500.

В основном изъятые фальшивки печатались на принтере и “были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли“.

“Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания“, – отметили в НБУ.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что в целом объем поддельных банкнот в Украине остается низким: по итогам 2019 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 поддельных (в 2018-м – 2,5, 2017-м – 3,6). Это почти в 10 раз меньше, чем поддельных евро в странах Евросоюза (по данным Европейского центробанка за 2018 год, на 1 млн настоящих банкнот евро приходилось 27 поддельных).

Теги: евро, валюта, гривна, НБУ, доллар, Нацбанк, подделка
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