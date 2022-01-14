ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Компания Google покупает офис в центре Лондона за $1 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Офисы компании всегда отличаются яркими цветами
Офисы компании всегда отличаются яркими цветами
Фото: blog.google

Технический гигант Google покупает офисное здание в центре Лондона за $1 млрд. Об этом сообщил вице-президент и управляющий директор компании в Великобритании и Ирландии Ронан Харрис в блоге, опубликованном на официальном сайте компании 14 января.

"Почти два десятилетия Google гордится тем, что у него есть дом в Великобритании. Сегодня у нас работает более 6400 сотрудников, а в прошлом году к нам пришло около 700 новых людей. Мы также усилили наши обязательства относительно Великобритании в 2021 году, проложив новый подводный кабель Grace Hopper, который проходит между Соединенными Штатами и Великобританией", – отметил Харрис.

Он добавил, что покупка офисного здания в центре Лондона является "инвестированием в будущее гибкое рабочее место" и свидетельствует об "уверенности компании в офисе как месте личного сотрудничества и общения".

По словам Харриса, сотрудники Google могут выбирать, где работать – дома или в офисе либо совмещать удаленную и офисную занятость.

Ранее компания арендовала помещение, которое сейчас планирует купить, пишет Reuters.

Харрис сообщил, что в новом офисе Google, отремонтированном за "много миллионов фунтов стерлингов", будут "гибкие типы пространства, которые можно перенастроить несколькими способами", а также открытые помещения, позволяющие работать на свежем воздухе.

Компания создаст для своих работников тихую зону с "карманами" для индивидуальной сосредоточенной работы и интерактивной художественной инсталляцией для поддержания здоровья сотрудников Google в виде окна в проплывающие облака, рассказал Харрис.

Контекст:

Google – сама крупная в мире поисковая система, принадлежащая корпорации Google Inc. Она обрабатывает 7 млрд запросов в день.

Теги: Великобритания, Google, Лондон, офис, вице-президент, работа, сотрудничество, покупки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" G
Галина ГРИШИНА
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (155482)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (99275)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (80962)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (56027)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (47699)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (46641)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (39134)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35568)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS