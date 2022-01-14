Компания Google покупает офис в центре Лондона за $1 млрд

"Почти два десятилетия Google гордится тем, что у него есть дом в Великобритании. Сегодня у нас работает более 6400 сотрудников, а в прошлом году к нам пришло около 700 новых людей. Мы также усилили наши обязательства относительно Великобритании в 2021 году, проложив новый подводный кабель Grace Hopper, который проходит между Соединенными Штатами и Великобританией", – отметил Харрис.

Он добавил, что покупка офисного здания в центре Лондона является "инвестированием в будущее гибкое рабочее место" и свидетельствует об "уверенности компании в офисе как месте личного сотрудничества и общения".

По словам Харриса, сотрудники Google могут выбирать, где работать – дома или в офисе либо совмещать удаленную и офисную занятость.

Ранее компания арендовала помещение, которое сейчас планирует купить, пишет Reuters.

Харрис сообщил, что в новом офисе Google, отремонтированном за "много миллионов фунтов стерлингов", будут "гибкие типы пространства, которые можно перенастроить несколькими способами", а также открытые помещения, позволяющие работать на свежем воздухе.

Компания создаст для своих работников тихую зону с "карманами" для индивидуальной сосредоточенной работы и интерактивной художественной инсталляцией для поддержания здоровья сотрудников Google в виде окна в проплывающие облака, рассказал Харрис.