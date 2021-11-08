Криптовалюта эфир подорожала до рекордного уровня

Эксперты считают, что в будущем эфир будет стоить дороже биткоина Фото: pexels.com

В ходе торгов стоимость эфира поднималась до $4770.

Отраслевые эксперты, опрошенные изданием Finder, считают, что к концу 2021 года эфир подорожает до $5100, а к 2030 году – до $50 тыс.

Основатель и управляющий криптовалютного хедж-фонда Рахул Рай считает, что эфир может обойти по капитализации биткоин уже к середине 2022 года, пишет Business Insider.