Криптовалюта эфир подорожала до рекордного уровня

В ходе торгов стоимость эфира поднималась до $4770.
Отраслевые эксперты, опрошенные изданием Finder, считают, что к концу 2021 года эфир подорожает до $5100, а к 2030 году – до $50 тыс.
Основатель и управляющий криптовалютного хедж-фонда Рахул Рай считает, что эфир может обойти по капитализации биткоин уже к середине 2022 года, пишет Business Insider.
В настоящее время капитализация эфира, по данным ресурса CoinMarketCap, составляет почти $558 млрд, биткоина – $1,24 трлн (1 биткоин стоит $65,5 тыс.). За последние три месяца эфир подорожал на 54%, с начала года курс криптовалюты вырос на 538%.