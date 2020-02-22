Ложкин продал "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Итальянский бизнесмен Леонардо Дель Веккио, который купил "Люксоптику" (ей владели бизнесмен Олег Калашников и семья Бориса Ложкина, экс-главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко), занимает 50-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $20 млрд.

За сколько Дель Веккио купил "Люксоптику", не сообщается Фото: EPA

Компанию "Люксоптика", которой владели семья бывшего главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмен Олег Калашников, продали итальянскому миллиардеру, владельцу французско-итальянского холдинга EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккио. Как отмечает агентство LIGA.net, об этом свидетельствуют данные в реестре Министерства юстиции.

Также Дель Веккио стал собственником компаний "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".