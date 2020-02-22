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Ложкин продал "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Итальянский бизнесмен Леонардо Дель Веккио, который купил "Люксоптику" (ей владели бизнесмен Олег Калашников и семья Бориса Ложкина, экс-главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко), занимает 50-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $20 млрд.

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За сколько Дель Веккио купил "Люксоптику", не сообщается
За сколько Дель Веккио купил "Люксоптику", не сообщается
Фото: EPA
Компанию "Люксоптика", которой владели семья бывшего главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмен Олег Калашников, продали итальянскому миллиардеру, владельцу французско-итальянского холдинга EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккио. Как отмечает агентство LIGA.net, об этом свидетельствуют данные в реестре Министерства юстиции.
Также Дель Веккио стал собственником компаний "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

В 2018 году пять компаний, которые перешли итальянскому бизнесмену, получили 707 млн грн выручки ($28,89 млн по нынешнему курсу), говорится в финансовой отчетности компаний, с которой ознакомилось LIGA.net.

Стоимость сделки стороны не раскрывают.

Журнал Forbes в 2019 году оценивал состояние 84-летнего Дель Веккио в $19,8 млрд (50-е место в мире), в феврале 2020-го – в $25,7 млрд.

Теги: Олег Калашников, экономика, бизнес, Борис Ложкин
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