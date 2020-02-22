Ложкин продал "Люксоптику" итальянскому миллиардеру

Компанию "Люксоптика", которой владели семья бывшего главы Администрации Президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмен Олег Калашников, продали итальянскому миллиардеру, владельцу французско-итальянского холдинга EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккио. Как отмечает агентство LIGA.net, об этом свидетельствуют данные в реестре Министерства юстиции.
Также Дель Веккио стал собственником компаний "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".
В 2018 году пять компаний, которые перешли итальянскому бизнесмену, получили 707 млн грн выручки ($28,89 млн по нынешнему курсу), говорится в финансовой отчетности компаний, с которой ознакомилось LIGA.net.
Стоимость сделки стороны не раскрывают.
Журнал Forbes в 2019 году оценивал состояние 84-летнего Дель Веккио в $19,8 млрд (50-е место в мире), в феврале 2020-го – в $25,7 млрд.