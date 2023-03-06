Meest China стала победителем премии Ukrainian Business Awards 2022 года

С начала полномасштабного вторжения Meest China первой возобновила доставку из Поднебесной. И даже запустила новые направления для клиентов, вынужденных переехать в другие страны. Заказать доставку товаров из Китая теперь можно также в Польшу, Германию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Meest China помогает покупать товары непосредственно у китайских производителей с проверкой и поддержкой в Китае. Компания имеет свой большой склад в Гуанчжоу. Перед отправкой можно заказать дополнительные услуги, такие как проверка товара, усиленная упаковка, фотоотчет и – самое главное – консолидация (возможность объединить товары от разных продавцов в одну посылку).

С помощью Meest China можно отправить максимально быстро посылку из Китая авиатранспортом (10–12 дней) или более медленным, но экономным способом – морем (55–60 дней). Тариф на доставку любым транспортом можно рассчитать на сайте по ссылке. Доставка по стране получателя производится популярными курьерскими службами доставки и уже включена в тариф.

Для коммерческих грузов Meest China осуществляет доставку товаров из Китая "под ключ", с таможенной очисткой и всеми необходимыми документами для официальной продажи товаров в Украине. Также возможна доставка в Украину коммерческих грузов не только из Китая, но и из Японии, Таиланда, Кореи и других стран.

Несмотря на очень сложную ситуацию в стране, весь 2022 год Meest China продолжала активно работать, доставлять товары из Китая, внедрять новые услуги и предоставлять качественный сервис всем клиентам.

Meest China запустила объединенную программу лояльности клиентам почтовых посылок и коммерческих грузов. Доставлять товары из Китая стало еще выгоднее как для личного пользования, так и для бизнеса.

Часть прибыли, которую получает Meest China, компания регулярно разными способами перенаправляет на помощь ВСУ. С первых месяцев войны Meest China наладила доставку из Китая необходимых товаров нашим бойцам: наколенники, плитоноски, одежда, спальные мешки, палатки, аптечки, турникеты для остановки крови и многое другое. Также Meest China при активном содействии совладельца и акционера Вячеслава Лысенко периодически закупает и передает необходимую технику украинской армии.

Meest China – пример сервисного, клиентоориентированного бизнеса, постоянно развивающегося и совершенствующегося, главной ценностью которого являются люди.

Генеральный директор Meest China Михаил Лымарь и весь коллектив Meest China выражают огромную благодарность за признание и награду достижений компании Meest China в 2022 году. А также благодарят всех клиентов, которые продолжают пользоваться услугами компании, поддерживают экономику и тем самым вносят свой вклад в приближение победы! Это наше общее отличие!