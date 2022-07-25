Сеть АЗК UPG возобновила начисление и списание бонусов

Тратить бонусы можно как на топливо, так и на любой товар в фирменном магазине Фото: upg.ua

до 40 коп. бонусами за каждый литр любого топлива

2% от суммы покупок в VIVO café и товаров в магазине.

Тратить бонусы можно как на топливо, так и на любой товар в фирменном магазине или еду в VIVO café.

Стать участником бонусной программы UPGgood просто – нужно только установить приложение UPG, загрузив его в Play Market или AppStore. Для владельцев приложения в сети отсуствуют лимиты на все виды топлива.

Как сообщили в пресс-службе UPG, это стало возможным благодаря оперативному поиску новых европейских поставщиков топлива и налаживанию устойчивых партнерских отношений.

"Мы ценим каждого нашего клиента, а клиенты ценят нас за качество топлива и всегда приятную цену. Для нас сегодня чрезвычайно важно поддержать платежную способность наших клиентов и таким образом отблагодарить их за выбор и доверие UPG", – отметила маркетинг-директор компании UPG Надежда Ганулич-Манукян.