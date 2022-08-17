Monobank почти вдвое поднимет тариф на снятие наличных

Он объяснил это тем, что с 1 сентября платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.
"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы и мы, к сожалению, вынуждены с 1 сентября поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", – сообщил он.
При этом тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.
Monobank – украинское приложение для интернет-банкинга и одноименный виртуальный банк, запущенные в 2017 году. Работает по банковской лицензии "Универсал Банка".