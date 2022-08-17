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Monobank почти вдвое поднимет тариф на снятие наличных

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С 1 сентября тариф за снятие собственных средств с карт Monobank вырастет с 0,5% до 0,9%
С 1 сентября тариф за снятие собственных средств с карт Monobank вырастет с 0,5% до 0,9%
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября банк Monobank поднимает тариф на снятие наличных с 0,5% до 0,9%. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Он объяснил это тем, что с 1 сентября платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы и мы, к сожалению, вынуждены с 1 сентября поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", – сообщил он.

При этом тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.

Контекст:

Monobank – украинское приложение для интернет-банкинга и одноименный виртуальный банк, запущенные в 2017 году. Работает по банковской лицензии "Универсал Банка".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, банки, экономика, тарифы, финансы, Олег Гороховский, Monobank
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