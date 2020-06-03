Мужчина из Армении за €5 тыс. "короновал воров в законе" в Telegram и Skype

52-летний мужчина превратил подвал дома в тюремную камеру, а его родственники изображали сокамерников, сообщили "Вести-Узбекистан".

Житель Армении, представляясь криминальным авторитетом, за определенную сумму проводил "коронацию воров в законе". Об этом пишут "Вести-Узбекистан".

По информации издания, 52-летний мужчина превратил подвал дома в тюремную камеру, а его родственники изображали сокамерников.

Мужчина общался в Telegram и Skype. Он представлялся отбывающим срок криминальным авторитетом и предлагал свои услуги.

За $100 он торжественно объявлял человека "четким пацаном", за $500 – называл его "стремягой" [стремящийся познать воровскую идеологию]. От $200 до $700 армянин брал за то, что называл кого-то "крысой" или "подлецом". Самой дорогой услугой была "коронация вора в законе". Чтобы получить на это разрешение, клиенты выкладывали по €5 тыс.

Журналисты сообщили, что мошенник чаще всего "разводил" подростков и водителей такси, проживающих в Крыму, на Северном Кавказе и на Кубани.