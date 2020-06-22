Нацбанк повысил курс гривны к доллару и евро

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Как свидетельствуют данные на сайте Нацбанка, курс гривны к евро вырос на 10 копеек – до 29,89 грн/€. Курс украинской валюты к американскому доллару вырос на семь копеек – до 26,67 грн/$.

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