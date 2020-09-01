По результатам первого полугодия 2020 года подключены 7220 частных солнечных электростанций – "ДТЭК Сети"

В Украине количество домашних солнечных электростанций ежегодно растет минимум вдвое, отметили в компании.

По результатам первого полугодия 2020 году общее количество частных солнечных электростанций, подключенных к операторам систем распределения (ОСР) "ДТЭК Сети" составляет 7220 объектов, это 28% от общего количества просьюмеров (производителей-потребителей) в Украине. За первые шесть месяцев к сетям ОСР было подключено 1330 новых солнечных электростанций, сообщила пресс-служба "ДТЭК Сети".

В пресс-службе оператора системы распределения отметили, что Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины отчиталось о 25,6 тыс. установленных частных СЭС в Украине по результатам второго квартала 2020 года. Почти треть от всех просьюмеров в Украине (7220 частных СЭС) подключены к сетям операторов системы распределения "ДТЭК Сети".

"В Украине количество домашних солнечных электростанций ежегодно растет минимум вдвое. Этот мировой тренд уже повседневность для нашей страны. ДТЭК действует в интересах Украины и обеспечивает свободный доступ к элекроинфраструктуре для всех клиентов. По результатам второго квартала к операторам систем распределения "ДТЭК Сети" подключено 7220 частных СЭС, что в два раза больше, чем в прошлом году", – сказал генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

В компании заявляют, что больше всего частных солнечных электростанций подключено в Днепропетровской области.

"По состоянию на 1 июля 2020 года в Днепропетровский области установлено 3398 частных солнечных электростанций, 785 из них подключены в этом году", – говорится в сообщении.

На 1 июля 2020-го ситуация выглядела так:

• "Киевоблэнерго" – 297 новых СЭС, общее количество – 2082;

• "Одессаоблэнерго" – 126 новых СЭС, общее количество – 1071;

• "ДТЭК Донецкие электросети" – 109 новых СЭС, общее количество – 473;

• "ДТЭК Киевские электросети" – 15 новых СЭС, общее количество – 196.