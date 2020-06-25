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Сделка по продаже Idea Bank сорвалась

Сделка по продаже украинского Idea Bank между украинской инвестиционной компанией Dragon Capital и польским Getin Holding считается расторгнутой.

Об этом говорится в заявлении Getin Holding, который является владельцем украинского банка. "Правление Getin Holding SA сообщает, что по состоянию на 25 июня 2020 года условное соглашение о продаже 100% акций акционерного общества Idea Bank, основанного во Львове, заключенное 20 декабря 2019 года с Dragon Capital и физическим лицом, было прекращено в связи с невыполнением условий, то есть покупатель и продавец не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Idea Bank", – заявили в польском холдинге.

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