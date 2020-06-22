Секрети аптечної економії: де діють знижки до 40%?

Коли хочемо зекономити, відслідковуємо акційні пропозиції та купуємо аптечні товари, які знадобляться в найближчій перспективі. Наприклад, можемо зробити кількамісячний запас засобів гігієни, поки на них діють великі знижки.

Аптеки брендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" пропонують зекономити до 40%. Тримайте "Пудові знижки у важкі часи"*, щоб утримати фінансову рівновагу цього літа.

Акція від роботизованих аптек стане у пригоді, якщо збираєтесь у відпуску. З 01 червня по 15 липня 2020 року діють знижки на сонцезахисну косметику, яка знадобиться на морському узбережжі. Акція також включає безрецептурні препарати від алергії, болю у вусі чи горлі, для загоєння ран. Можна скласти дорожню аптечку за рекомендацією лікаря та зекономити до 40%. Знижки також діють на дитяче харчування – молочні суміші, пюре й каші. Можна придбати гостинець для малюка.

Якщо ваш ритм життя прискорився після послаблення карантину, зробіть попереднє замовлення аптечних товарів. Так не забудете придбати нічого важливого. Щоб зробити попереднє замовлення ліків в роботизованих аптеках, зателефонуйте за номером: 5900. Оберіть відповідну послугу та вкажіть операторові назви товарів, які хочете придбати. Щоб оплатити та забрати покупки, треба прийти в обрану роботизовану аптеку. Розраховуйтесь за покупки банківською карткою або готівкою.

Роботизовані аптеки пропонують не тільки економити, а й збирати бонуси, які можна використати наступного разу. Долучайтесь до програми лояльності "Лайк". Отримуйте 1% від суми покупки на бонусний рахунок. Користайтесь перевагами роботизованих аптек. Використовуйте свої бонусні накопичення під час наступних покупок. Програма лояльності "Лайк" діє в аптеках брендів "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@". Щоб зареєструватись в програмі, зверніться до провізора під час покупки.

За півтора місяця акції можна зекономити до 40% на аптечних товарах. Акція діє з 01 червня по 15 липня 2020 року включно. Щоб отримати ще більше переваг, зареєструйтесь у програмі лояльності "Лайк" та накопичуйте бонуси.

ВИДЕО

Видео: Аптека АНЦ / YouTube

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

ТОВ "Аптека низьких цін "Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.