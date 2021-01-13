Рудьковский: Семинский – обыкновенный шантажист, рэкетир и преступник

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Семинский никогда не был акционером компании "Нефтегаздобыча", это подтверждает информация Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский.

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский заявил, что новая попытка народного депутата Украины от "Слуги народа" Олега Семинского заявить в средствах массовой информации о личных обидах говорит "лишь о моральном банкротстве этого человека". Об этом политик сказал в комментарии изданию "Открытая Украина".

"Олег Семинский – обыкновенный шантажист, рэкетир и преступник, который сейчас занимается вымогательством. Его роль в бизнес-проекте "Нефтегаздобыча" была ничтожной, как и его попытки сегодня придать своей роли большее значение. Он никогда не был акционером компании, подтверждением чему есть публичная информация, размещенная на официальном сервисе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, касательно всех ее акционеров с момента регистрации ЧАО", – сообщил Рудьковский.

По его словам, в 2013 году состав акционеров компании был сменен по закону и ни у кого из участников сделки не было и нет взаимных претензий.

Семинский в интервью изданию Legalhub.online, которое вышло 4 января, заявил, что якобы тоже был акционером "Нефтегаздобычи" по договоренности с политиком Нестором Шуфричем и Николаем Рудьковским.