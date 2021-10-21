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Списание изношенных вагонов реанимирует украинское вагоностроение – топ-менеджер "Укрзалізниці"

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В течение семи лет "Укрзалізниця" планирует инвестировать около 50 млрд грн в это направление и построить 22,6 тыс. вагонов
В течение семи лет "Укрзалізниця" планирует инвестировать около 50 млрд грн в это направление и построить 22,6 тыс. вагонов
Фото: depositphotos.com

В Украину последние пять лет массово ввозили списанные грузовые железнодорожные вагоны из России и в результате практически убили украинскую вагоностроительную отрасль, рассказал в опубликованном 19 октября интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора департамента по коммерческой работе "Укрзалізниці" Валерий Ткачев.

"Возвращаясь к завозу "вагонолома" из РФ, нельзя не отметить тот факт, что за последние пять лет в Украине почти умерло машиностроение, в частности вагоностроение. Если на пике производство вагонов составляло более 50 тыс. вагонов в год, то в прошлом году построено всего 3,2 тыс. вагонов (падение около 71%). В 2021 году за девять месяцев построено вообще лишь 1,2 тыс. вагонов (падение примерно на 51%). Поэтому как не трудно, а можно констатировать, что машиностроение и вагоностроение в Украине умирают. А в вагоностроении более 30 тыс. работников, примерно 12 предприятий. Предприятия на грани закрытия, теряют работу работники, смежные производства тоже стагнируют. Все потому, что есть лобби, которое лоббирует эксплуатацию завезенного, продленного вагонного парка. При этом количество компаний ограничено", – отметил топ-менеджер.

Он сообщил, что в течение семи лет "Укрзалізниця" планирует инвестировать около 50 млрд грн в это направление и построить 22,6 тыс. вагонов.

"Частные владельцы в течение семи лет приобретут 23,25 тыс. вагонов. Затраты на приобретения составят около 56,6 млрд грн. В целом программа предусматривает строительство около 46 тыс. вагонов за 107 млрд грн в течение семи лет", – рассказал Ткачев.

Он добавил, что из этих 46 тыс. вагонов около 14,5 тыс. "Укрзалізниця" собирается строить на своих мощностях, остальные будут строить на частных вагоностроительных заводах.

"Эта программа на самом деле очень умеренная, многократно просчитаны различные варианты, проанализированы сроки службы вагонов для того, чтобы это не было стрессом для всех стейкхолдеров программы. Ежегодно будет списываться и строиться от 3 до 11 тыс. вагонов", – отметил заместитель директора департамента по коммерческой работе "Укрзалізниці".

Контекст:

Он также сообщил, что в 2020 году 30% аварий на железной дороге произошли из-за плохого состояния подвижного состава. Всего в прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибли 212 человек и 40 получили травмы. Из них 479 аварий – с подвижным составом, 126 аварий – в результате схода вагонов с рельсов.

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