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Суд постановил закрыть уголовное дело в отношении Stolitsa Group

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В Stolitsa Group отметили, что после решения суда прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства
В Stolitsa Group отметили, что после решения суда прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства
Фото: kievvlast.com.ua

Уголовное производство против Stolitsa Group по факту "возможного завладения и растраты государственного имущества в результате самовольных действий должностных лиц" государственного предприятия "Научно-исследовательский, производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" и должностных лиц ООО "Столица Групп" было открыто в 2019 году, в 2020-м его передали в Государственное бюро расследований. 28 января 2022 года Печерский районный суд отказал в продлении срока досудебного расследования, сообщили в пресс-службе Stolitsa Group 31 января.

"28.01.2022 Печерским районным судом обоснованно отказано в продлении срока досудебного расследования и поставлена окончательная точка в этом уголовном производстве №12019000000001057 путем установления безосновательности возобновления досудебного расследования, поскольку следователь и прокурор не смогли этого доказать. Следует отметить, что уголовным процессуальным законодательством не предусмотрена повторная подача ходатайства о продлении срока досудебного расследования после вынесения решения суда об отказе. Тем более что это невозможно, поскольку УПК Украины предусматривает, что ходатайство о продлении срока досудебного расследования подается не позднее чем за пять дней до истечения срока досудебного расследования, а указанный срок истекает 31.01.2022", – сказано в сообщении компании.

В Stolitsa Group отметили, что теперь прокуратура должна в течение пяти дней вынести постановление о закрытии уголовного производства.

"16 февраля 2021 года указанное уголовное производство было закрыто из-за отсутствия состава преступления и в связи с существованием не отмененного постановления о закрытии уголовного производства №121311000001049, которое расследовалось по аналогичным фактам еще с 2017 года. В мае 2021 года непонятно с какой целью следствие в уголовном производстве №12019000000001057 было возобновлено, а постановление о закрытии уголовного производства безосновательно отменено. Несмотря на очевидное отсутствие необходимости установления дополнительных сведений, учитывая полноту уже проведенного досудебного расследования, следователи Государственного бюро расследований обратились в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении сроков досудебного расследования, срок которого истекает 31.01.2022", – сообщили в пресс-службе.

После отказа суда в этом ходатайстве "поставлена точка в безосновательном преследовании и оказании давления на Stolitsa Group работниками Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства", подчеркнули в Stolitsa Group.

Теги: Печерский суд, расследование, Государственное бюро расследований, уголовное производство, суд
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