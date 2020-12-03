В Stolitsa Group заявили, что не собираются строить жилые дома на месте рынка "Столичный"

На выделенном под "Столичный" земельном участке в Киеве по его целевому назначению и по градостроительной документации нельзя строить ничего другого, кроме рынка, заявил руководитель Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Эдуард Соколовский: Если в двух словах, то конфликт, как это обычно бывает, возник из-за денег Фото: domik.ua

На территории рынка "Столичный" в Киеве не могут быть построены жилые дома и компания Stolitsa Group не собирается этого делать, заявил в интервью изданию "Бизнес.Цензор" руководитель Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Так он прокомментировал заявления представителей нынешнего менеджмента рынка.

"Это не соответствует действительности. Более того, человек, который это озвучил, либо не слишком понимает, о чем говорит, либо пытается намерено ввести остальных в заблуждение. На выделенном под "Столичный" земельном участке как по целевому назначению участка, так и по градостроительной документации, в частности по детальному плану территории, просто нельзя строить ничего другого, кроме рынка. При этом ни сам рынок, ни его владельцы не являются субъектами, которые имеют право инициировать изменение целевого назначения земли под ним, – подчеркнул Соколовский. – Так что все заявления о каких-то "пятиэтажках", которые якобы там появятся, – не более чем выдумки".

Он добавил, что этот вопрос находится на особом контроле у государства, поскольку существуют также требования государственной программы по развитию сети оптовых сельскохозяйственных рынков Украины. Заявления о якобы планах построить жилые дома он связывает с конфликтом вокруг продажи рынка.

"Если в двух словах, то конфликт, как это обычно бывает, возник из-за денег. При проведении сделки о покупке доли рынка "Столичный" у бенефициарного собственника мажоритарной доли Стельмаха Александра (он ею владеет через британскую компанию Goodlight Capital Ltd) SG действовала максимально прозрачно и выполняла все условия соглашения. А вот продавец на этапе исполнения взятых обязательств безосновательно уклоняется от их исполнения, несмотря на полученный многомиллионный аванс", – заявил Соколовский.

Руководитель рассказал, что его компания намерена вложить в развитие рынка 1 млрд грн.

"Группа имеет необходимую профильную экспертизу, знает, как такие проекты развить и сделать еще прибыльнее. Таким образом, проведя аудит на рынке "Столичный" с привлечением ведущей мировой аудиторской компании из топ-4, Stolitsa Group и решила купить этот объект. В планах группы было его развивать, вложив инвестиции более 1 млрд грн. Чтобы в итоге превратить "Столичный" в один из лучших в мире рынков, на котором украинский производитель будет иметь возможность без посредника продавать свою продукцию конечному потребителю", – утверждает он.