Мужчина открыл стрельбу в центре Киева из-за замечания об отсутствии защитной маски

Мужчина, открывший стрельбу в центре Киева, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Мужчина, который вечером 26 ноября открыл стрельбу в центре Киева, был недоволен замечанием в свой адрес из-за отсутствия защитной маски. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в аптеку по улице Бассейной. Несмотря на замечания сотрудников аптеки, он отказался надевать средство индивидуальной защиты и покидать помещение, а также начал нецензурно выражаться.

Заведующая аптекой вызвала наряд частной охраны, который по прибытии вывел правонарушителя на улицу, где тот, достав из кармана пистолет, выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские, прибывшие на вызов, задержали 44-летнего мужчину и изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.