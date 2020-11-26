В центре Киева мужчина беспорядочно стрелял на улице

Сотрудники частной охранной фирмы задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Киева, и передали его полиции. Охрану вызвали работницы аптеки, сообщил паблик "Киев Оперативный".

В центре Киева на улице Бассейной задержали мужчину, который устроил беспорядочную стрельбу, сообщил паблик "Киев Оперативный" в Facebook вечером 26 ноября.

"На улице Бассейной, 15 неадекватный мужчина просто так решил пострелять из пистолета. Работницы аптеки, расположенной неподалеку, испугались и вызвали охрану", – рассказали в сообществе.

Сотрудники частной охранной фирмы быстро задержали мужчину и передали полиции. Позднее выяснилось, что в пистолете были холостые патроны.

Известно, что задержанного мужчину 1976 года рождения зовут Николай.