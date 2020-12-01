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Администрация рынка "Столичный" выдает желаемое за действительное – экс-руководитель предприятия

При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов к предыдущему руководителю со стороны ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц, заявил бывший директор рынка Алексей Чумак.

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Алексей Чумак: Я удивлен приведенными фактами, ведь подавляющая их часть это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь
Алексей Чумак: Я удивлен приведенными фактами, ведь подавляющая их часть – это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь
Фото: bagnet.org

Новое руководство рынка "Столичный" не имело доступа к документам и информации, которую оно комментирует, а также не принимало участия в собраниях акционеров. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил Алексей Чумак, бывший руководитель оптового сельскохозяйственного рынка "Столичный".

"Дмитрий Долгушевский действительно работал в команде рынка достаточно длительное время... Но во времена моего руководства Долгушевский точно не имел доступа к документам и информации, которая комментируется им в интервью. Более того, он ни разу не присутствовал на общем собрании и не мог знать об отношениях предприятия с акционерами", – заявил Чумак.

По словам экс-руководителя, за восемь лет работы в качестве директора он провел более 70 общих собраний по различным вопросам. Участие в этих собраниях всегда принимали все акционеры – через уполномоченных представителей. Так же собрание утверждало и отчеты о результатах работы.

"Я удивлен приведенными им фактами, ведь подавляющая их часть – это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь. Человек искажает даже достаточно простой вопрос, например, говорит о сохранении новым руководством предыдущей команды проекта. Ведь по факту, кроме меня, уволились по собственному желанию или по инициативе работодателя 13 ключевых работников предприятия… Также не слышал я и об "уйме уголовных дел", о которых он говорит... Возможно, они где-то только задумываются. Как не слышал и о недоимках и выводе денег на "левые" компании", – сказал Чумак.

Он добавил, что почти ежегодно известные аудиторские компании проводили профессиональный аудит в интересах акционеров.

"Здесь, возможно, кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Мы несколько раз проходили комплексные проверки контролирующих органов, и специалисты не сомневались в правдивости финансовых операций и не находили признаков ничтожности в наших расчетах и договорах… Кроме того, почти ежегодно проводился профессиональный аудит в интересах акционеров известными аудиторскими компаниями – результаты владельцев полностью удовлетворяли… При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов ко мне со стороны ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц", – отметил бывший директор рынка.

По его словам, реальные результаты работы рынка кардинально отличаются от тех показателей, которые озвучило новое руководство. А значительный остаток переходных средств за прошлый год позволял предприятию строить новые торговые площади или погасить и реструктурировать значительную часть финансовых обязательств.

Как сообщает "Апостроф", несколько месяцев назад была обнародована информация о том, что номинальный мажоритарный владелец рынка Александр Стельмах заключил соглашение о продаже 54,25% его доли украинско-литовской компании Stolitsa Group, а также получил соответствующий авансовый платеж. Но вскоре сторона Стельмаха приняла решение сменить менеджмент компании, а представители новой администрации рынка начали через СМИ обвинять прежнее руководство в злоупотреблениях, а покупателей мажоритарной доли – в планах уничтожить компанию.

Обвинения со стороны нового руководства рынка участились после того, как общественные активисты начали протесты против "черных" схем работы с арендаторами торгового комплекса, которые, как они считают, вводятся в интересах окружения Юрия Иванющенко – близкого соратника беглого президента Виктора Януковича.

Теги: Киев, Столичный, рынок
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