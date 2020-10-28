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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе на рынке произошли столкновения предпринимателей со спецназом СБУ

27 октября на одесском рынке "Седьмой километр" оперативники Службы безопасности Украины и бойцы спецназа "Альфа" производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов. Предприниматель, у которого изымали товар, пытался совершить акт самосожжения.

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По данным СМИ, в столкновениях пострадало несколько человек
По данным СМИ, в столкновениях пострадало несколько человек
Фото: dumskaya.net

На одесском рынке "Седьмой километр" 27 октября вспыхнул конфликт между представителями турецкой общины, оперативниками Службы безопасности Украины и бойцами спецназа "Альфа", которые пытались вывезти товар, принадлежащий местным предпринимателям, сообщает "Думская".

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась, но СБУшников с товаром по-прежнему не выпускают с территории рынка", – рассказал очевидец происходящего.

По данным журналистов, правоохранители производили выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком, торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР. Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. 

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла "скорая".

Вскоре "Альфа" прорвала оцепление, организованное предпринимателями, и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек, троих задержали.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-каналах "Думская Нет" и Michael Zinkoff.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube
ВИДЕО
Видео: Michael Zinkoff / YouTube
Теги: СБУ, Одесса, налоги, столкновения, рынок
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