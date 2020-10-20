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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе мошенники пытались завладеть зданием фискальной службы – Офис генпрокурора

В Одессе задержали двух граждан, которые за $40 тыс. оформили у нотариуса перерегистрацию права собственности на здание в центре города.

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Задержанным пока не сообщили о подозрении и не избрали им меру пресечения
Задержанным пока не сообщили о подозрении и не избрали им меру пресечения
Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались завладеть зданием Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в центре Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 20 октября.

По данным следствия, двое граждан пытались завладеть недвижимым имуществом ГФС. Они инициировали у нотариуса проведение государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. м², которое принадлежит фискальной службе, на другое лицо.

"Их задержали после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве благодарности за перерегистрацию права собственности", – отмечено в сообщении.

Фигуранты дела задержаны по факту подкупа лица, которое предоставляет публичные услуги (ч. 2 ст. 368-4), и мошенничества (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Задержанным пока не сообщили о подозрении и не избрали им меру пресечения.

Теги: Украина, Одесса, нотариус, мошенничество, ГФС, правоохранители, подозрение, Офис генпрокурора
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