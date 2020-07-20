В Одесской области мужчина приклеил нитку к 200-гривневой купюре и 44 раза пополнил себе счет

29-летний житель Одесской области с помощью нитки и 200 грн пополнял себе счет на мобильном с мая прошлого года.

Департамент киберполиции и следователи Малиновского отдела полиции (Одесса) задержали 29-летнего жителя Беляевского района Одесской области, которого подозревают в мошенничестве, сообщается на сайте одесского облуправления Национальной полиции.

"С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной 200-гривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой через терминал онлайн-платежей неоднократно пополнял свой мобильный счет. Полученные средства он перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал наличные", – выяснили правоохранители.

Ущерб от действий задержанного правоохранители оценили в 50 тыс. грн.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает восемь лет лишения свободы.