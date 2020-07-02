В Украине судят мошенника, выдававшего себя за чиновника Кабмина и Администрации Президента. Он сделал так уже третий раз

Украинца Николая Ильницкого подозревают в том, что он притворился чиновником аппарата Кабинета Министров Украины и просил взятку за трудоустройство в Аграрный фонд. За аналогичные преступления его уже судили дважды.

Николая Ильницкого, которого подозревают в мошенничестве, опять задержали по подозрению в получении взятки за помощь в устройстве на должность руководителя Аграрного фонда. Об этом сообщает "Судебный репортер".

2 апреля этого года пострадавший встретился с Ильницким, который якобы уверял, что занимает одну из должностей в аппарате Кабинета Министров и имеет связи в Администрации Президента. Ильницкий предложил за $25 тыс. обеспечить трудоустройство в государственных учреждениях Киева, Министерстве инфраструктуры или других госструктурах

9 апреля заявитель якобы передал Ильницкому необходимые документы, а также 300 долларов за ускорение получения положительного заключения спецпроверки, которая проводится СБУ для постановки на учет в "резерве государственных служащих". 14 апреля состоялась передача $25 тыс. за трудоустройство на должность заместителя генерального директора Аграрного фонда, после чего Ильницкого задержали.

Октябрьский райсуд Полтавы отправил подозреваемого под стражу, но вскоре вышел под залог. Прокурор по делу рассказал, что Ильницкий пытался избежать задержания и скрывался с места происшествия на машине, в которой сидел также заявитель, и совершил ДТП, в результате которого заявитель получил перелом руки и попал в больницу.

Как отмечает издание, в 2013 году Ильницкого уже приговаривали к девяти годам тюрьмы за аналогичное преступление – он, представляясь сотрудником Администрации Президента, собрал с людей $1,4 млн за назначение на должность, помощь в приобретении земли или квартир, продажу машин из президентского автопарка и прочее. Мужчину освободили из тюрьмы в 2016 году по "закону Савченко".

А в сентябре 2016 его снова обвинили в мошенничестве – Ильницкого подозревали, что он представлялся работником Администрации Президента и предлагал судье Голосеевского суда Александру Билыку за деньги помочь в назначении на должность бессрочно. Позже в этом деле Ильницкий заявил о вымогательстве у него взятки следователем прокуратуры Киевской области и адвокатом. Теперь дело адвоката и бывшего следователя прокуратуры слушает Высший антикоррупционный суд, а Ильницкий проходит там в качестве свидетеля.