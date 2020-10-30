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В Киевской области появился сервис доставки продуктов из села, который работает по принципу такси Uber

Основатель проекта доставки продуктов из села Гоголев Киевской области Эдуард Линник объяснил, что для покупателей он выглядит, как обычный интернет-магазин, а для продавцов система напоминает работу водителей такси Uber.

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Проект ищет инвесторов для хаба со стороны Гоголева
Проект ищет инвесторов для хаба со стороны Гоголева
Фото предоставлено пресс-службой проекта

В Киевской области предприниматель Эдуард Линник основал сервис доставки продуктов из села Гоголев по принципу работы сервиса такси Uber. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе проекта.

"Для покупателя домашних продуктов все выглядит, как покупка в обычном интернет-магазине – покупатель добавляет товар в корзину на сайте, оформляет заказ и получает его. Сейчас мы делаем доставку только в воскресенье, но в планах делать ее два раза в неделю. А вот для продавца это напоминает работу таксистов в Uber – все заказы распределяются между продавцами в зависимости от наличия товаров у продавца", – рассказал он.

Сейчас заказы распределяют вручную, но разрабатывается специальное приложение для продавцов, которое будет распределять заказы автоматически и сообщать о необходимых товарах и их количестве, отметил он. Продавцов при этом будут регистрировать как физлиц-предпринимателей, а все продукты – проверять. Если товар окажется некачественным, покупатель сможет за него не платить, а продавец получит предупреждение.

Линник отметил, что проект планируют расширить на крупные украинские города, начать хотят с Киева.

"Построим три "логистических распределителя": один – в Гоголеве, это Броварское направление, второй – Житомирское и третий – Одесское. Каждый такой "логистический распределитель" сможет обслуживать 300 заказов, что в целом даст возможность выполнять 900 заказов за один раз", – сказал он.

По его словам, проект имеет "и прибыль и социальную выгоду".

"Социальная выгода в том, что в селах появится работа, а земля сможет давать реальную прибыль, а не копейки за аренду паев. И, конечно, не будет монополии в супермаркетах на поставщиков, так как все товары пойдут без посредников", – рассказал он.

Бизнесмен отметил, что проект ищет инвесторов для хаба со стороны Гоголева, а хабы на двух других направлениях будут строить на условиях франчайзинга.

Теги: Киев, продукты, Киевская область, село
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