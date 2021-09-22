Украинский стартап GitLab выходит на IPO, его оценивают в $6 млрд

Компания, которую в конце 2020 года оценили в $6 млрд, уже подала заявку на биржу.

GitLab – поставщик облачного программного обеспечения, которое позволяет разработчикам обмениваться кодом и совместно работать над проектами. В прошлом году доходы компании составили $200 млн долларов. В последнем квартале 2020 года выручка выросла на 69% до $58,1 млн, при этом чистый убыток составил $40,2 млн.

CNBC отмечает, что GitLab известен как пионер удаленной работы. В то время как компании были вынуждены адаптироваться к ней во время пандемии коронавируса, GitLab начал работать таким образом в 2014 году.

"Удаленная работа позволяет нам получить доступ к глобальному пулу талантов, который позволяет нам нанимать талантливых членов команды, независимо от их местонахождения, обеспечивая сильное конкурентное преимущество", – заявили в компании.

В GitLab работает 1350 сотрудников из более 65 стран. Соучредитель и генеральный директор компании Сид Сидибранди является ее крупнейшим акционером, он владеет 18,9% акций.