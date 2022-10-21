UPG одной из первых завезла на топливный рынок страны морозостойкий EURO DIESEL

В сегодняшних украинских реалиях такая предусмотрительность приобрела особое значение. Заботясь о клиентах, UPG подготовилась к понижению температуры и уже сегодня обеспечила все сети АЗК морозостойким высококачественным дизтопливом. Лояльность и стабильность цен, которые предлагает UPG благодаря полному логистическому самообеспечению, – также проявление заботы о своих клиентах. Словами это прозвучало бы так: "Мы с вами обязательно справимся со всеми вызовами, ведь мы едины".

Зимний EURO DIESEL, продажи которого стартовали на UPG, экспортируется напрямую из Европы, отвечает высоким техническим характеристикам, экологическому стандарту Евро-5 и требованиям ДСТУ. Горючее устойчиво к низким температурам (выдерживает до -21 °C), поэтому позволит водителям легко запустить дизельный двигатель и не иметь хлопот с автомобилем в холодное время года.

Компания призывает украинских водителей вовремя готовить автомобили к морозам и возможной гололедице на дороге: "переобуться" в зимние шины, проверить исправность авто и использовать сезонный дизель, который будет соответствовать температуре воздуха. Качественное топливо обеспечит легкий разгон автомобиля, отличную маневренность, стабильную и безопасную эксплуатацию двигателя в холодное время. Водителю же сохранит нервную систему и придаст уверенность во время путешествия.

Зимний дизель. Фото: пресс-центр АЗК UPG

Что же зашифровано под словом "качество", когда речь идет о морозостойком ДП?

Основным критерием качества этого продукта является, конечно же, показатель цетанового числа. Его роль – определять способность жидкости к воспламенению в камере сгорания. Цетановое число зимнего EURO DIESEL от UPG – выше отметки 50 (в зависимости от партии). В то же время допустимая цифра согласно стандарту Евро-5 должна быть не ниже 49 единиц, цетановый индекс – не ниже 46.

Еще один важный показатель качества горючего – содержание серы и ароматических углеводородов – в топливе EURO DIESEL от UPG тоже соответствует норме.

Зимний дизель, отвечающий Евро-5, – лучший выбор еще и потому, что согласно стандарту температура вспышки в закрытом тигле не может быть ниже 55 единиц. Массовая же доля различных примесей не может превышать 24 мг/кг, а предельная температура фильтрации не должна пересекать отметку -20 °C.

Водители со стажем убедились, что качественное топливо позволяет экономить средства, ведь его использование предусматривает меньшие затраты на автомобиль. Это также забота об окружающей среде, ведь экологический стандарт Евро-5 предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих окружающую среду частиц.

На сегодняшний день ассортимент горючего сети АЗК UPG – это исключительно высококачественное топливо стандарта Евро-5. Без ограничений и с дополнительной выгодой заправить автомобиль можно следующими видами горючего: upg100, upg95, А-95, газом, а теперь еще и морозостойким EURO DIESEL.

Клиенты, приехавшие наполнить бак авто на АЗК сети, всегда могут убедиться, что именно эта партия горючего прошла входной контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ. Соответствующий паспорт есть на каждой АЗК, как и сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда горючее было поставлено.