В группе компаний Dutyfreeunite заявили, что категорически опровергают свою причастность к незаконному импорту китайских сигарет в Украину

C 2010-го по 2020 год группа компаний заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн, подчеркнула пресс-служба в заявлении Фото: dutyfreeunite / Instagram

"Нам неприятно это констатировать, но группа наших компаний стала жертвой либо непрофессионализма отдельных авторов материала, либо, что куда хуже, – целью щедро оплаченной медийной атаки. Мы не беремся делать скоропостижные выводы и надеемся на мирное досудебное урегулирование ситуации, особенно учитывая положительную репутацию KyivPost. Однако распространенная изданием 22 июня информация порочит имя нашей компании, наносит непоправимый репутационный урон, а также нарушает неимущественные права ряда наших представителей", – подчеркивается в заявлении.

В компании добавили, что материал "носит манипулятивный характер", и "не исключено, что с целью опорочить имидж компаний либо их собственников".

"Изложенные в статье утверждения о якобы причастности наших юридических лиц к контрабанде китайских сигарет Regina в Украину — это ложь, которая не выдерживает критики. Ни единой пачки продукции указанного бренда компании, входящие в Dutyfreeunite, за все время работы на рынке не импортировали и не продали", – сообщили в Dutyfreeunite.

В статье KyivPost в том числе речь идет о совладельце "Тревел Ритейл Украина" и "Дьюти-Фри Одесса" Вадиме Слюсареве.

"Вадим Слюсарев стал одним из соучредителей некоторых компаний группы Dutyfreeunite в мае 2018 года. И описанные в материале события, мало того, что изложены недостоверно, так они еще и вовсе не соотносятся с его бизнес-деятельностью в сфере беспошлинной торговли", – завили в компаниях и предположили, что первопричиной попыток дискредитации Слюсарева и компаний могла стать его общественная деятельность, что "абсолютно противоречит всем правилам честной бизнес-конкуренции, а также нарушает неимущественные права частного лица".

Также в группе компаний отметили, что она добросовестно платит налоги и с 2010-го по 2020 годы заплатила в бюджеты Украины более 50 млн грн.

"И всю свою предпринимательскую деятельность осуществляет в строгом соответствии с действующим украинским законодательством. Главным партнером Dutyfreeunite является признанная немецкая компания, одна из крупнейших на мировом рынке беспошлинной торговли Gebr. Heinemann, которая консолидирует продукцию более 1 тыс. мировых известных брендов. Также Dutyfreeunite входит в Европейскую бизнес-ассоциацию и является постоянным участником крупнейшего мирового комьюнити дьюти-фри и тревел-ритейл бизнеса в мире – TFWA (World Exhibition & Conference)", – подчеркивается в сообщении.

Шесть проектов дьюти-фри компании работают в Украине исключительно легально, заявили в Dutyfreeunite. Группа готовит обращение к авторам материала о незаконном импорте китайских сигарет с требованием об опровержении недостоверной информации и аргументацией своей позиции.

"Группа наших компаний имеет многолетнюю положительную репутацию на рынке, является членом множества международных ассоциаций. Мы дорожим результатами труда своей команды, успешным сотрудничеством с немецким партнером и европейскими производителями мировых брендов. Поэтому, в случае игнорирования наших аргументов, будем вынуждены добиваться опровержения распространенной против нас клеветы в судебном порядке", – резюмируется в заявлении.