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VIVO café на АЗК UPG: вкусно, как дома!

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VIVO caf&eacute; в сети АЗК UPG
VIVO café в сети АЗК UPG
Фото: upg.ua

В самые трудные времена современные автозаправочные комплексы UPG стали настоящим местом силы для многих украинцев. Свернув на один из новых АЗК национальной сети UPG, можно не только заправить бак автомобиля высококачественным горючим из Европы и воспользоваться дополнительным сервисом, но и почувствовать столь ценное сегодня тепло родного дома. Вкусно и сытно пообедать всей семьей клиенты UPG могут в ресторанном кафе VIVO café. Здесь борщ с варениками имеют особый вкус, а аромат классических десертов возвращает в детство. В меню заведения вы найдете хорошо знакомые и любимые блюда, приготовленные исключительно из свежих продуктов командой профессиональных поваров.

VIVO café – современный ресторан на АЗК UPG

Не только быстро перекусить, выбрав из экспресс-меню, но и неторопливо поесть, смакуя изысканно приготовленные и элегантно поданные блюда. Именно такую концепцию воплотила компания в своих заведениях. VIVO café – гораздо больше, чем просто дорожное кафе. Это нетипичное сочетание ресторанного формата и автозаправки, которое развенчивает стереотипы. Это место, где, выбирая блюдо, каждый сможет почувствовать себя как за гостеприимным родительским столом, где все приготовлено с любовью и заботой.

Меню VIVO café – заказывай, что любишь

Меню кафе ресторанного формата постоянно обновляется и отвечает вызовам времени. К его созданию команда UPG подходит, учитывая вкусовые предпочтения наших гостей. Для этого регулярно проводятся опросы постоянных и потенциальных клиентов.

"Посредством проведения онлайн-исследований мы не только аккумулируем пожелания клиентов, но и непременно предоставляем им обратную связь. Есть даже внутренняя рубрика под кодовым названием "Вы просили – мы сделали". Наша команда делает все возможное, чтобы каждый клиент почувствовал заботу, а блюдо, которое он заказал в VIVO café, напоминало о доме", – рассказала Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG.

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Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG. Фото: upg.ua

Сегодняшнее меню VIVO café построено по принципу воспроизведения вкусной домашней кухни. Это блюда, которые откликнутся в сердце каждого украинца. Речь идет не только о вкусе, но и об атмосфере, уюте, который придает нам сил бороться и заряжает на победу.

Одним из самых популярных пунктов в меню VIVO café неизменно остается бургер, которого здесь семь видов. Клиенты обожают это блюдо за пышную и ароматную булочку бриош и нежную сочную котлету, содержащую 80% высококачественной говядины.

В заведении всегда готовы порадовать посетителей сезонными новинками. Так, в канун новогодне-рождественских праздников в VIVO café можно насладиться холодцом или любимым оливье – блюдами, которые стали традиционными на столе каждой украинской хозяйки.

Подход к безопасности ХАССП и высокие стандарты качества

Кухня VIVO café – это предприятие полного цикла, где блюда готовят исключительно из свежих, тщательно подобранных продуктов. Приготовленная продукция, которую можно приобрести с витрины, соответственно маркируется. На UPG все продумано до мельчайших деталей – основы высококачественного сервиса.

Компания заботится о безопасности клиентов, поэтому на всех кухнях ресторанов внедрен ХАССП – системный подход к обеспечению безопасности продуктов питания, основанный на предотвращении возможных рисков.

Соответствие стандартам ХАССП также является одним из условий при выборе поставщиков продуктов, которые становятся основой блюд, приготовленных в VIVO café.

Кухни заведений оснащены высокопрофессиональным оборудованием, что позволяет команде готовить, соблюдая самые высокие стандарты качества. В свое время компания предусмотрительно инвестировала в эти средства, ведь качество во всем – один из ключевых принципов UPG.

Фото: upg.ua
Любимые блюда в VIVO café на АЗК UPG. Фото: upg.ua

Профессионализм, гибкость и постоянное развитие команды

Каждое блюдо в меню VIVO café – это результат бережной работы профессиональной команды поваров. Отслеживание тенденций рынка, разработка вкусных идей и организация важнейших процессов – это сфера ответственности бренд-шефов компании. Успешно воплощают задуманное на кухнях VIVO café профессиональные шеф-повара со своими командами. Это их бережные руки превращают свежую говядину в сочную котлету для вашего бургера, картофель – в хрустящие и ароматные драники, а свежие овощи – в незабываемый "Цезарь".

Большое внимание UPG уделяет обучению и профессиональному развитию VIVO café, ведь люди – главный нематериальный актив компании.

"Война не только испытывает нас на крепость, но и сделала сильнее. Были дни, когда наш клиентопоток возрастал вдвое. Работа кухни была титанической. Компания оперативно пересмотрела свои внутренние процессы и адаптировала их к сегодняшним вызовам. Мы уже отработали соответствующие схемы работы и готовы кормить наших гостей вкусными обедами, несмотря ни на что", – рассказала Виктория Горовая.

На 2023 год UPG запланировала воплощение масштабного проекта. Это будет новая страница в развитии бизнеса, которую UPG обязательно откроет. Ведь мы, украинцы, сильны, когда едины, а значит – непобедимы.

Теги: кафе, UPG, VIVO café, АЗК
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