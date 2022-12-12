VIVO café на АЗК UPG: вкусно, как дома!

VIVO café – современный ресторан на АЗК UPG

Не только быстро перекусить, выбрав из экспресс-меню, но и неторопливо поесть, смакуя изысканно приготовленные и элегантно поданные блюда. Именно такую концепцию воплотила компания в своих заведениях. VIVO café – гораздо больше, чем просто дорожное кафе. Это нетипичное сочетание ресторанного формата и автозаправки, которое развенчивает стереотипы. Это место, где, выбирая блюдо, каждый сможет почувствовать себя как за гостеприимным родительским столом, где все приготовлено с любовью и заботой.

Меню VIVO café – заказывай, что любишь

Меню кафе ресторанного формата постоянно обновляется и отвечает вызовам времени. К его созданию команда UPG подходит, учитывая вкусовые предпочтения наших гостей. Для этого регулярно проводятся опросы постоянных и потенциальных клиентов.

"Посредством проведения онлайн-исследований мы не только аккумулируем пожелания клиентов, но и непременно предоставляем им обратную связь. Есть даже внутренняя рубрика под кодовым названием "Вы просили – мы сделали". Наша команда делает все возможное, чтобы каждый клиент почувствовал заботу, а блюдо, которое он заказал в VIVO café, напоминало о доме", – рассказала Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG.

Виктория Горовая, заместитель исполнительного директора сети АЗК UPG. Фото: upg.ua

Сегодняшнее меню VIVO café построено по принципу воспроизведения вкусной домашней кухни. Это блюда, которые откликнутся в сердце каждого украинца. Речь идет не только о вкусе, но и об атмосфере, уюте, который придает нам сил бороться и заряжает на победу.

Одним из самых популярных пунктов в меню VIVO café неизменно остается бургер, которого здесь семь видов. Клиенты обожают это блюдо за пышную и ароматную булочку бриош и нежную сочную котлету, содержащую 80% высококачественной говядины.

В заведении всегда готовы порадовать посетителей сезонными новинками. Так, в канун новогодне-рождественских праздников в VIVO café можно насладиться холодцом или любимым оливье – блюдами, которые стали традиционными на столе каждой украинской хозяйки.

Подход к безопасности ХАССП и высокие стандарты качества

Кухня VIVO café – это предприятие полного цикла, где блюда готовят исключительно из свежих, тщательно подобранных продуктов. Приготовленная продукция, которую можно приобрести с витрины, соответственно маркируется. На UPG все продумано до мельчайших деталей – основы высококачественного сервиса.

Компания заботится о безопасности клиентов, поэтому на всех кухнях ресторанов внедрен ХАССП – системный подход к обеспечению безопасности продуктов питания, основанный на предотвращении возможных рисков.

Соответствие стандартам ХАССП также является одним из условий при выборе поставщиков продуктов, которые становятся основой блюд, приготовленных в VIVO café.

Кухни заведений оснащены высокопрофессиональным оборудованием, что позволяет команде готовить, соблюдая самые высокие стандарты качества. В свое время компания предусмотрительно инвестировала в эти средства, ведь качество во всем – один из ключевых принципов UPG.

Любимые блюда в VIVO café на АЗК UPG. Фото: upg.ua

Профессионализм, гибкость и постоянное развитие команды

Каждое блюдо в меню VIVO café – это результат бережной работы профессиональной команды поваров. Отслеживание тенденций рынка, разработка вкусных идей и организация важнейших процессов – это сфера ответственности бренд-шефов компании. Успешно воплощают задуманное на кухнях VIVO café профессиональные шеф-повара со своими командами. Это их бережные руки превращают свежую говядину в сочную котлету для вашего бургера, картофель – в хрустящие и ароматные драники, а свежие овощи – в незабываемый "Цезарь".

Большое внимание UPG уделяет обучению и профессиональному развитию VIVO café, ведь люди – главный нематериальный актив компании.

"Война не только испытывает нас на крепость, но и сделала сильнее. Были дни, когда наш клиентопоток возрастал вдвое. Работа кухни была титанической. Компания оперативно пересмотрела свои внутренние процессы и адаптировала их к сегодняшним вызовам. Мы уже отработали соответствующие схемы работы и готовы кормить наших гостей вкусными обедами, несмотря ни на что", – рассказала Виктория Горовая.

На 2023 год UPG запланировала воплощение масштабного проекта. Это будет новая страница в развитии бизнеса, которую UPG обязательно откроет. Ведь мы, украинцы, сильны, когда едины, а значит – непобедимы.