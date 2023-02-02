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Владелец GNT Group Науменко: Мы готовы погашать кредит перед Argentem Creek Partners и Innovatus любым цивилизованным способом

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Попытка заблокировать работу зернового терминала в порту действительно создает угрозу работе "зернового коридора", заявили в GNT Group
Попытка заблокировать работу зернового терминала в порту действительно создает угрозу работе "зернового коридора", заявили в GNT Group
Фото: biz.censor.net

Компания GNT Group готова погашать кредит любым цивилизованным способом перед кредиторами – Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners (Innovatus). Об этом в своем интервью "Бизнес.Цензор" заявили владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза.

"Прежде всего акцентирую внимание на том, что GNT Group и мы как владельцы готовы погашать кредит любым цивилизованным способом и перед ACP, и перед вторым кредитором – Innovatus Capital Partners (Innovatus)… В госорганах нас услышали и уже предложили стать медиаторами в этом споре. Мы также со своей стороны готовы на любое открытое взаимодействие. Но пока не видим такой готовности со стороны АСР и Innovatus", – заявил Науменко.

Бизнесмены напомнили, что кредит в $75 млн у ACP был получен в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. А у Innovatus – в 2021 году на $20 млн под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами. Из-за войны с Россией их погашение было затруднено, но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. Однако в конце декабря кредиторы, в разгар работы "зернового коридора", неожиданно приступили к принудительному взысканию долгов, заявили владельцы GNT Group.

"Еще в первой половине декабря мы говорили о реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNT Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности… А в конце декабря кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании… Их агрессивные шаги оказались для нас неожиданностью и уж точно были не обязательными", – сказал Гроза.

По мнению бизнесменов, такие действия создают угрозу работе "зернового коридора".

"Попытка заблокировать работу зернового терминала в порту действительно создает угрозу работе "зернового коридора" и, соответственно, выполнению Украиной взятых на себя обязательств по обеспечению мировой продовольственной безопасности", – отметил Науменко.

Он добавил, что сейчас отгрузка зерновых в Одесском морском торговом порту из терминала группы идет под контролем сотрудников GNT Group, они же обеспечивают бесперебойную работу "зернового коридора".

"Ни господин [региональный руководитель Argentem Creek Partners Джон] Паттон, ни незаконно назначенные им по реестрам в компании украинские юристы с нулевым опытом работы на логистическом рынке не осуществляют эту деятельность", – подчеркнул Науменко.

Контекст:

В GNT Group заявляли, что чтобы не допустить блокирования работы зернового терминала компания обжалует в судах имеющиеся на сегодняшний день незаконные решения регистраторов и судов, инициированных ACP. Владельцы группы считают, что кредиторы пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне.

В январе 2023 года агентство "Интерфакс-Украина" писало, что "Кернел" подписал соглашение с кредиторами об освобождении от погашения до 30 июня 2023 года двух траншей гарантированных кредитов по $300 млн каждый. Как сообщил холдинг на Варшавской фондовой бирже, отсрочка платежей по долгам требуется из-за сложностей, связанных с российским вторжением в Украину и логистикой при экспорте зерна и растительного масла.

В октябре прошлого года "Нибулон" нанял крупнейший в мире независимый инвестиционный банк Lazard для аудита компании и реструктуризации долгов, сообщало издание Latifundist.com. Общая сумма задолженности компании финансовым учреждениям, включая Международную финансовую корпорацию и ЕБРР, составляет около $500 млн.

Теги: Одесса, инвестиции, ЕБРР, кредиты, финансы, Кернел, Нибулон, зерно, GNT Group, Одесский порт, Олимпекс Купе Интернейшнл, Argentem Creek Partners, зерновой коридор
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