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Адвокаты заявили о давлении прокуроров САП на суд в деле экс-главы "Спецтехноэкспорта" Барбула

Защитники экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула подчеркивают, что до приговора суда прокуроры не имеют права публично называть подследственное лицо преступником, поскольку это нарушение принципа невиновности.

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Судебные эксперты заявляли, что детективы НАБУ и прокуроры САП давили на них с целью сфальсифицировать результаты экспертизы в деле Барбула
Судебные эксперты заявляли, что детективы НАБУ и прокуроры САП давили на них с целью сфальсифицировать результаты экспертизы в деле Барбула
Фото: unn.com.ua

Адвокаты в деле экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула заявили, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры пытаются воздействовать на суд через комментарии в СМИ о безапелляционной вине их подзащитного в совершении преступления. Мотивом таких действий они считают недостаток доказательной базы у прокуроров, которые пытаются это компенсировать формированием ложного общественного мнения накануне очередного судебного заседания.

Партнер адвокатского объединения Barristers Эльвира Лазаренко отреагировала в своем Facebook на ответ Офиса генпрокурора, опубликованный в издании "Апостроф".

"В письме ОГП прекрасно все – начиная от утверждения "организации преступной схемы растраты" денежных средств "Завода 410 ГА" и выведения их за границу (презумпция невиновности? Нет, не слышали), заканчивая утверждением про нанесение убытков "Заводу 410 ГА". Что характерно, такого рода "вбросы" чаще всего происходят, когда обвинению сказать по факту нечего, а "подогреть" тему надо, еще и накануне перехода рассмотрения дела со стадии подготовительного заседания в стадию судебного рассмотрения", – написала Лазаренко.

В качестве опровержения комментариев прокуроров САП она опубликовала письмо самого "Завода 410 гражданской авиации", в котором сказано, что убытков государственное предприятия не получало.

https://www.facebook.com/elvira.lazarenko/posts/3637460642990201

Адвокат Армен Нерсесян заявил в Facebook, что прокуроры САП пытаются всячески склонить на свою сторону общественное мнение, что также недопустимо в рамках состязательного процесса.

"Друзья и коллеги, я не так часто прошу внимания по делам, которые веду, но сейчас происходит очень серьезная информационная кампания со стороны САП/НАБУ по делу, где я осуществляю защиту. Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения, и, осознавая недостатки доказательной базы обвинения, прокуроры САП пытаются всячески склонить на свою сторону общественное мнение. Далеко не все так однозначно, как кажется, и сейчас, по моему мнению, следует констатировать лишь одно – доказательства вины лиц, которые якобы "разворовывали" госпредприятие, недостаточны и недопустимы", – написал он.

https://www.facebook.com/konrad.kertc/posts/3536865356420397

Лазаренко добавила, что за подобные нарушения прокуроров Европейский суд по правам человека определяет выплаты пострадавшей стороне, но платить приходится не прокурорам, а всем налогоплательщикам страны.

"Вопрос, сколько же еще плательщики налогов должны выплачивать из своих карманов компенсации, прежде чем органы власти научатся соблюдать принцип презумпции невиновности и не будут формировать у общества посредством удобных СМИ образ злодея из человека, вина которого не установлена приговором суда, к сожалению, остается открытым", – отметила она.

Детективы НАБУ и прокуроры САП вменяют экс-главе "Спецтехноэкспорта" Павлу Барбулу расхищение средств ГП "Завод 410 гражданской авиации" в размере 55 млн грн. Однако судебная экспертиза не подтвердила таких данных следствия, опровергнув сам факт убытка. В то же время судебные эксперты заявили, что детективы НАБУ и прокуроры САП давили на них с целью сфальсифицировать результаты экспертизы и получить подтверждение своих версий, писало агентство УНИАН.

Теги: убытки, НАБУ, адвокат, САП, Европейский суд, Спецтехноэкспорт, Павел Барбул, суд, нарушение
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