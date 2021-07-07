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Антитабачный закон №4358 убьет бизнес и экономику, а доля контрафакта повысится – СМИ

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Авторы статьи, опубликованной на "РБК-Украина", считают, что для борьбы с курением нужно адаптировать директивы ЕС о регулировании табачной отрасли
Авторы статьи, опубликованной на "РБК-Украина", считают, что для борьбы с курением нужно адаптировать директивы ЕС о регулировании табачной отрасли
Фото: depositphotos.com

1 июня в парламенте был принят в первом чтении проект закона №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака". Через две недели нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина внесла в законопроект поправки, которые могут навредить экономике и бизнесу, утверждает агентство "РБК-Украина" в опубликованной 5 июля редакционной статье "Антитабачный закон. Зачем в проект снова добавили строгие нормы".

Агентство отмечает, что все эти нормы пыталась внести в предыдущий законопроект на эту тему одна из его инициаторов, нардеп от "Слуги народа" Лада Булах, но против выступило бизнес-сообщество.

“Эти и другие ограничения для табачной отрасли и торговли угрожали сворачиванием малого бизнеса, убытками для производителей и ростом нелегальной торговли, но при этом они не гарантировали улучшение ситуации со здоровьем нации”, – пишет "РБК-Украина".

В результате законопроект Булах №2813 был отозван из-за чрезмерно радикальных норм.

Агентство пишет, что идея ввести "некрасивую" упаковку, то есть стандартную для всех брендов, является ущемлением прав собственников брендов и нарушением принципа равной конкуренции, но не причиной, по которой украинцы начинают курить.

“По данным компании "ИнфоСапиенс", только для 2% опрошенных дизайн пачки имел какое-то значение при принятии решения начать курить”, – отмечают авторы публикации. По данным исследования, ключевым фактором в решении начать курить стало окружение респондентов.

Журналисты отмечают, что такая норма даст возможность развития нелегальному рынку, так как стандартизированные пачки существенно “упрощают жизнь” производителям контрафакта.

Предложения ввести запрет на специфические вкусы и ароматы агентство также раскритиковало.

"И здесь мы снова видим, насколько не продумано решение ввести такой запрет, ведь он автоматически уничтожит всю отрасль электронных сигарет, поскольку потребителям без ароматических и вкусовых добавок они не нужны. Речь идет о миллиардах гривен потерянных налогов, которые никто компенсировать, судя по всему, не собирается", – сказано в статье.

Запрет на выкладку сигарет на полках убьет тысячи мелких торговых точек, а опыт Исландии и Канады показал бесперспективность запрета так называемой “рекламной” выкладки, отмечают авторы.

Стефанишина предлагает вернуть в проект закона требование, которое уже было исключено – производить пачки сигарет исключительно кубической формы, то есть без скошенных или закругленных краев.

"Как уже было сказано выше, дизайн пачки не является стимулом для потребителя. И поэтому Евросоюз, на который ориентируются в организации "Життя", не требует кубической формы. Более того, почти во всех странах запрета на закругленные края пачек не существует. И именно в ЕС украинские производители экспортируют такие пачки, что приносит Украине экспортную выручку в размере более 350 млн долларов ежегодно. Разумеется, депутаты не предлагают никакой компенсации потерь бюджета Украины, который будет недополучать налоги", – пишет "РБК-Украина".

Авторы считают, что вместо всех этих инициатив для борьбы с курением в Украине нужно адаптировать директивы ЕС о регулировании табачной отрасли и подать их на рассмотрение парламента.

Теги: налоги, здоровье, экономика, бюджет, курение, парламент, сигареты, законопроект, торговля, убытки, контрафакт, бренд, нардеп Ольга Стефанишина, Лада Булах
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