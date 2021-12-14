Центр внешнеполитических исследований ОПАД просит СНБО и СБУ ввести санкции против бывшего замминистра энергетики Зюкова

"Речь о сотрудничестве обозначенных граждан с оккупационной администрацией ОРЛО (так называемая "ЛНР"), участии в незаконной добыче украинского антрацита на оккупированных территориях, вывозе его в Россию и перепродаже Украине через фирмы-"прокладки". Отягчающим обстоятельством является то, что Юрий Зюков был в свое время заместителем министра энергетики Игоря Насалика, а затем – его советником. Информация о вероятном нарушении упомянутыми лицами законодательства Украины неоднократно возникала в украинских и зарубежных СМИ. Так, согласно информации, обнародованной блогером и журналистом Денисом Казанским, в то время как Зюков-старший был заместителем министра, в Польше открыто работала фирма Doncoaltrade, которой владел его сын Роман вместе с заместителем министра угольной промышленности "ЛНР" Александром Мельничуком. 26 января 2018 года Минфин США наложил на эту фирму санкции", – сообщил Пархоменко.
Он отметил, что в Украине участники схемы не понесли наказания, несмотря на то, что в Едином государственном реестре судебных решений есть определение Печерского райсуда Киева на эту тему, где сказано, что досудебное расследование установило причастность советника министра энергетики к противоправной схеме.
"Скорее всего, речь идет именно о Юрии Зюкове. Исходя из вышеперечисленного, директор ОПАД просит: провести проверку предоставленной информации и сообщить о результатах такой проверки, в частности возбуждены ли уголовные производства по указанным фактам и лицам – Зюкову Юрию Евгеньевичу и Зюкову Роману Юрьевичу. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам – Зюкову Юрию Евгеньевичу и Зюкову Роману Юрьевичу. Известно, что сейчас Зюковы проживают на подконтрольной территории. Из СМИ еще известно, что Роман Зюков подозревается в поджоге машин в столице и неоднократно задерживался по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии", – подытожил автор обращения.
Фамилия Зюкова в контексте его возможной работы в "ЛНР" прозвучала в ходе конфликта между главарем луганских боевиков Игорем Плотницким и "министром топлива и энергетики ЛНР" Дмитрием Ляминым в октябре 2015-го.
Сепаратистский ресурс "Пресс-центр Новороссии" писал тогда, что в марте 2015 года Зюков "нырнул" и "вынырнул" в "ЛНР" в должности замминистра. По информации портала, Юрий Зюков владеет сетью частных шахт (около 40 в Луганской области), а также Свердловской обогатительной фабрикой "Дарьевская", Ровеньковской нефтебазой, автозаправками, элитным рестораном "Мангал" в городе Ровеньки и рестораном "Драхт" в Луганске.
Сам Зюков тогда заявил, что это провокация и он никогда не работал на террористов. "Это чистая провокация. Я никогда не работал в так называемой "ЛНР". Мало того, вся моя семья, когда началась война в 2014 году, покинула не по своей воле эту территорию. Там остался мой дом, мои родственники, к которым я не могу поехать. Я считаюсь у них там врагом. Почему это делают, не мне судить. Я выехал с неподконтрольной Украине территории в апреле 2014 года, – сказал Зюков. – Я не мог там работать априори, потому что я занимаю позицию Украины. Я гражданин Украины и люблю эту страну".
Юрий Зюков занимал пост замглавы Минэнергоугля Украины дважды: в период 2006–2007 годов (уволился по собственному желанию в начале 2008 года) и с апреля 2014 по март 2015-го.
Кроме того, за свою карьеру успел побывать директором шахты имени Космонавтов, гендиректором государственного предприятия "Ровенькиантрацит", директором госпредприятия "Луганская угольная компания", депутатом Луганского областного совета от Партии регионов. В 2009 году выступал доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко, за что был исключен из Партии регионов.