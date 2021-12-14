Центр внешнеполитических исследований ОПАД просит СНБО и СБУ ввести санкции против бывшего замминистра энергетики Зюкова

"Речь о сотрудничестве обозначенных граждан с оккупационной администрацией ОРЛО (так называемая "ЛНР"), участии в незаконной добыче украинского антрацита на оккупированных территориях, вывозе его в Россию и перепродаже Украине через фирмы-"прокладки". Отягчающим обстоятельством является то, что Юрий Зюков был в свое время заместителем министра энергетики Игоря Насалика, а затем – его советником. Информация о вероятном нарушении упомянутыми лицами законодательства Украины неоднократно возникала в украинских и зарубежных СМИ. Так, согласно информации, обнародованной блогером и журналистом Денисом Казанским, в то время как Зюков-старший был заместителем министра, в Польше открыто работала фирма Doncoaltrade, которой владел его сын Роман вместе с заместителем министра угольной промышленности "ЛНР" Александром Мельничуком. 26 января 2018 года Минфин США наложил на эту фирму санкции", – сообщил Пархоменко.

Он отметил, что в Украине участники схемы не понесли наказания, несмотря на то, что в Едином государственном реестре судебных решений есть определение Печерского райсуда Киева на эту тему, где сказано, что досудебное расследование установило причастность советника министра энергетики к противоправной схеме.

"Скорее всего, речь идет именно о Юрии Зюкове. Исходя из вышеперечисленного, директор ОПАД просит: провести проверку предоставленной информации и сообщить о результатах такой проверки, в частности возбуждены ли уголовные производства по указанным фактам и лицам – Зюкову Юрию Евгеньевичу и Зюкову Роману Юрьевичу. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам – Зюкову Юрию Евгеньевичу и Зюкову Роману Юрьевичу. Известно, что сейчас Зюковы проживают на подконтрольной территории. Из СМИ еще известно, что Роман Зюков подозревается в поджоге машин в столице и неоднократно задерживался по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии", – подытожил автор обращения.