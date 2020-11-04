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Депутаты Рады предоставили налоговые льготы занятым в сфере культуры и туризма

Принятый во втором чтении законопроект №3851 предлагает не облагать единым налогом культурные гранты. Также он вводит ставку НДС в размере 7% на культурные услуги.

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Рада предлагает снизить ставку НДС бизнесу, работающему в сфере культуры и отдыха
Рада предлагает снизить ставку НДС бизнесу, работающему в сфере культуры и отдыха
Фото: depositphotos.com

Украинские парламентарии сегодня, 4 ноября, одобрили законопроект №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий". Документ поддержали 273 депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, проект закона вводит льготные налоговые механизмы, чтобы бизнес в сфере культуры, туризма и сектора креативных индустрий избежал стагнации из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Законопроект призван сохранить и создать новые рабочие места. В документе речь идет о том, чтобы освободить от налога на прибыль доходы физлиц-предпринимателей и не облагать единым налогом культурные гранты.

Если деньги от предоставленного культурного гранта не использовали полностью или потратили не по целевому назначению, а оставшуюся сумму не возвратили грантодателю, она будет считаться доходом, который подлежит налогообложению на общих основаниях.

Законопроект предлагает ввести пониженную ставку НДС на уровне 7% на культурные услуги, чтобы увеличить спрос украинцев.

Положение касается показов спектаклей, постановок, выступлений художественных коллективов, кинематографических премьер, выставок, а также экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках. Пониженная ставка НДС распространяется и на поставщиков услуг по распространению и показу фильмов, адаптированных в украинской версии для лиц с нарушением зрения и лиц с нарушением слуха.

Временно с 1 января 2023-го по 1 января 2025 года проект закона предлагает не облагать НДС некоторые операции по поставке национальных фильмов, а также операции по поставке услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, которые дублировали или озвучивали на государственном языке.

Такие фильмы, по условию документа, должны быть адаптированы в соответствии с законодательством в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и слуха.

Пониженную ставку НДС на уровне 7% нардепы хотят предоставить и гостиницам. Законопроект предлагает не облагать налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.

Теги: налоги, культура, льготы, НДС, Налоговый кодекс, предприниматели, гранты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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