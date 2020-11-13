Экс-глава КГГА Бондаренко заявил, что военный врач пнул его из-за замечания по поводу языка. Билецкий назвал ситуацию абсурдной

Бывший глава Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко заявил, что врач киевской клиники "Добробут" Вадим Елизаров выгнал его из кабинета якобы из-за замечания медсестре, говорившей на русском. Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий сказал, что Елизаров – медик, который полтора года служил хирургом военного госпиталя и свои "проукраинские убеждения отстаивал на фронте". Елизаров подчеркнул, что попросил Бондаренко покинуть кабинет, так как тот нахамил медсестре.

9 ноября бывший глава Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко заявил в Facebook, что врач киевской клиники "Добробут" Вадим Елизаров пнул его из-за замечания медсестре, разговаривавшей на русском.

Позже политик удалил пост, "Українські новини" приводят его скриншот. По словам Бондаренко, инцидент произошел в день, когда он пришел на перевязку после операции по удалению жировика.

"Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ, что они будут говорить как захотят. Я не захотел терпеть это, поднялся и пошел к двери. В спину я услышал оскорбления, крики, а затем – удар ногой и оскорбление, чтобы я уходил прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда", – написал Бондаренко.

Елизаров 9 ноября в Facebook заявил, что пытается отвечать пациентам на том языке, на котором они говорят.

"Меня с детства приучали к тому, что уважать человека – это первое, что я должен делать в своей жизни. И тем более уважать женщину. Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то эта женщина может быть спокойна: я смогу за нее постоять. Когда ко мне обращаются пациенты, они пытаются найти коммуникацию и рассказывают мне о своих проблемах. И рассказывают на том языке, на котором больше всего болит. И я пытаюсь отвечать им тем же. Українською, по-английски, на русском, на турецком. И у меня не всегда это получается, потому что я знаю с грехом четыре языка и хотел бы знать больше", – сказал он.

12 ноября врач записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося.

"История конфликта с Бондаренко выходит за грани здравого смысла. Это та самая ситуация, когда глупый поступок украинского патриота – надеюсь, что Бондаренко – все-таки патриот – используют антиукраинские силы. Посмотрите, что пишут российские СМИ. [...] Зачем кричать на весь Facebook, что этот конфликт на почве языка? Я говорил [с Бондаренко] на украинском, я его не тронул и пальцем. Человек нахамил медсестре, я попросил его покинуть медицинский кабинет. Все. Это вся история", – сказал он.

Медик заявил о поступающих ему угрозах.

"Вторые сутки я получаю сообщения, звонки: угрожают моим детям, грозят расправой. Перечисляют адреса, по которым они живут, адреса моей работы. И я опасаюсь. Я боюсь за своих родных. Что будет, если эти люди исполнят свои угрозы? Я, получается, превращусь в мученика за "русский мир"? А "русский мир" придет меня защищать? Такой судьбы Бондаренко хочет для Украины?" – возмутился он.

Елизаров отметил, что он – патриот Украины, и призвал Бондаренко понять, что происходящее – на руку антиукраинским силам.

ВИДЕО

Видео: Доктор Елизаров / YouTube

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Telegram выразил сомнение в том, что словам Бондаренко можно верить.

"Я бы не обратил внимание на этот случай, если бы Вадим Елизаров не был участником боевых действий. Вадим полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни. Способен украинский военный врач напасть на пациента из-за замечания об украинском языке? Господин Бондаренко пытается убедить, что на него напал врач частной клиники из-за простого замечания. Но его описание событий выглядит как попытка человека, который очень много времени провел на вершине власти, найти оправдание своим неадекватным действиям. Он – богатый, опытный в пиаре деятель, пытается показать, что стал жертвой из-за патриотической позиции", – написал Билецкий.

Он отметил, что Елизаров, "в отличие от господина Бондаренко, имеет твердые проукраинские убеждения, которые отстаивал на фронте".

"Я не знаю причину конфликта, но у меня нет доверия к словам господина Бондаренко. Когда ветерана обвиняют в непатриотизме люди, которые не боролись за нашу страну, это абсурд", – подытожил Билецкий.

По его данным, экс-глава КГГА обратился в полицию из-за случившегося.