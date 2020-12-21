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“Эта икона – собственность Украины“. Минкультуры выясняет, как подаренная Лаврову икона попала в Боснию и Герцеговину

Министерство культуры и информационной политики Украины продолжает выяснять, как икона, подаренная главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, попала в Боснию.

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Министерство культуры Украины изучает происхождение отметки на иконе, подаренной российскому министру Лаврову в Боснии и Герцеговине
Министерство культуры Украины изучает происхождение отметки на иконе, подаренной российскому министру Лаврову в Боснии и Герцеговине
Скриншот: tvk3 / YouTube

Министерство культуры и информационной политики Украины проанализировало изображение печати на иконе, подаренной главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время официального визита в Сараево, и пришло к выводу, что икона является собственностью государства Украина. Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко, сообщил официальный сайт правительства.

Как отметила Фоменко, печать, которую видно на изображении иконы, – это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее и действовала до 1930 года.

“Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина“, – отметила чиновница.

Фото: infobijeljina.com
Скриншот: tvk3 / YouTube

Минкульт готовит запросы в архивные и музейные службы Украины для получения материалов о деятельности Одесской краевой комиссии, информации об учтенных комиссией культурных ценностях, что необходимо для идентификации иконы. Министерство также обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, каким образом икона попала из Украины на территорию Боснии и Герцеговины.

В Минкультуры напомнили, что Украина и Босния являются участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года. В соответствии со ст. 7 конвенции, Босния и Герцеговина обязана вернуть Украине икону, если подтвердится ее украинское происхождение и факт незаконного вывоза.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что председательствующий в президиуме Боснии Милорад Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. СМИ писали, что икона, предположительно, попала в Боснию из Луганска, который с 2014 года оккупирован пророссийскими боевиками.

Посольство Украины направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

В российском МИД заявили, что вернут икону дарителю для уточнения ее происхождения по линии Интерпола.

Теги: Украина, МИД, Сергей Лавров, Босния и Герцеговина, икона, Минкульт, посольство Украины, музей, Милорад Додик, Министерство культуры и информационной политики
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