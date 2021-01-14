Фигурант "газового дела" Свиченко вернулся в Украину, его арестовали

Антикоррупционный суд отправил экс-главу фирмы "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко под стражу с возможностью внести 1,75 млн грн залога.

В Украину после четырех лет за границей 12 января вернулся экс-глава фирмы "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко, который является фигурантом "газового дела" еще одного беглеца – экс-нардепа Олександра Онищенко. Об этом сообщает канал NABU Daily в Telegram.

Сообщается, что 12 января этого года Свиченко задержали в пункте пропуска "Бачевск", а уже 13 января антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внести 1,75 млн грн залога.

По данным источников издания "Слово и дело" в органах правопорядка, Свиченко задержала Госпогранслужба.

НАБУ и САП подозревают Свиченка в соучастии в организации схемы по разворовыванию газа. Он был руководителем компании, с помощью которой, по данным антикоррупционных прокуроров, экс-нардеп Александр Онищенко реализовал "газовую схему".

НАБУ задержало Свиченко летом 2016 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн. В 2017-м подозреваемый сбежал из-под домашнего ареста.

Дело в отношении самого Онищенко находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

По данным следствия, в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии "Укргазвидобування", государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Во Львове, Днепропетровске и Киеве правоохранители провели более 35 обысков по этому делу. Всего установлены личности 20 человек, которые, по данным следствия, входили в состав преступной организации.