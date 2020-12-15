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Гинзбург: Трамп посмотрел на меня как на умственно неполноценного и сказал: "Парень, какой конкурс? Ты знаешь, кто мой друг?"

Украинско-американский девелопер Марк Гинзбург рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в начале 2000-х вел переговоры с миллиардером, нынешним президентом США Дональдом Трампом по поводу строительства небоскреба Trump Tower в центре Киева, но проект так и не был реализован.

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Гинзбург: Вы знаете: бывает, возникает симпатия... На встрече с Трампом я употреблял "дружище", "парень" это не "вы", это "ты"
Гинзбург: Вы знаете: бывает, возникает симпатия... На встрече с Трампом я употреблял "дружище", "парень" – это не "вы", это "ты" 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинско-американский девелопер Марк Гинзбург в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о своем знакомстве с президентом США Дональдом Трампом. 

По словам Гинзбурга, он встречался с Трампом, когда тот еще не был политиком, а занимался бизнесом. Предметом их разговора стало возможное строительство небоскреба Trump Tower в Украине (на сегодняшний день, как сообщается на сайте The Trump Organization, компания принимала или принимает участие в строительстве жилой недвижимости в США, Индии, Индонезии, Турции, Южной Корее, Уругвае и на Филиппинах). 

"Мы с ним тогда провели четыре с половиной часа вместе  я пришел к нему с идеей строительства Trump Tower в Киеве, на Крещатике и Европейской площади. У нас с партнером там участок большой – там, где был ресторан "Столичный". Почему Trump Tower? Потому что я люблю Нью-Йорк, хорошо его знаю. И само здание [Trump Tower] на 5-й авеню мне просто очень нравилось своей лаконичностью... Поэтому когда я стал партнером этого проекта [в центре Киева] и когда мы решили построить что-то большое и грандиозное, мне чего-то показалось, что было бы неплохо построить там такое здание. Плюс, понимаете, опять же... Тут без всяких ложных игр в социальную справедливость. Я же примерно предполагал, зная стоимость участка, затраты на строительство, что квартиры там должны быть достаточно дорогие. Это был бизнес-проект", – рассказал Гинзбург. 

По его словам, Трамп тоже относился к этому проекту как к бизнесу.

"Конечно, я не мог предположить, что он будет президентом. Когда я предложил ему, показал... А он, кстати, очень быстро соображает, с ходу. Я показал ему Киев, локацию – Европейскую площадь, Крещатик – и примерные проекты здания, и он очень быстро все понял... Понял, что это сердце города, самое красивое место. Он амбициозный. Для него это тоже был бизнес-проект. Потому что за право использования своего имени он хотел 4% от gross sales. Мы посчитали, что это того не стоит. Если бы мы покупали имя президента США, то... А тогда мы решили, что не стоит. И фактически оно не состоялось", – отметил бизнесмен. 

Он сказал, что беседа была дружелюбной, они нашли общий язык.

"Вы знаете: бывает, возникает симпатия... По интонациям и по использованию фраз это было ближе к "ты", чем к "вы". Я употреблял "дружище", "парень" – это не "вы", это "ты", – рассказал Гинзбург.

Во время беседы, по его словам, Трамп предложил ему обсудить проект со знакомым архитектором. 

"Когда мы уже с ним прощались, он мне говорит: "Когда ты в Киев летишь?" – "Где-то через несколько дней". – "А как ты летишь?" – "Ты знаешь, есть такая прекрасная компания "Международные авиалинии Украины"... И он мне говорит: "Слушай, знаешь, наверное, было бы полезно, чтобы ты полетел в Киев через Лондон и там поговорил с моим архитектором". Я говорю: "Подожди, подожди. Я не могу взять твоего архитектора". – "Почему?" – "Понимаешь, Крещатик – это наше все". Поэтому у нас как у владельцев земельного участка и инвесторов есть одно ограничение: мы не могли просто взять архитектора своего. Должен был быть объявлен всеукраинский конкурс, причем открытый, с приглашением даже зарубежных архитекторов.... И он действительно был. Мы из-за этого потеряли золотое время, весь 2007 год, предкризисный, был конкурс", – рассказал Гинзбург.

По его словам, Трамп был очень удивлен этой процедурой.

"Он посмотрел на меня с таким сожалением... Мы с ним говорили на равных, а тут он на меня посмотрел как на умственно неполноценного и говорит: "Парень, какой конкурс? Ты вообще знаешь, кто мой друг?" Я говорю: "Нет". Он отвечает: "Смотри. Есть миллионы архитекторов во всем мире. Ну, архитекторы, потому что они получили образование архитектора. Есть сотни тысяч, которые хорошие архитекторы... Они неплохо зарабатывают. Есть десятки тысяч, которые нормально зарабатывают. Есть тысячи, которые одни из лучших в своих городах и даже странах. Есть сотни, которые серьезные. И есть десяток, которые ну вообще миллионы получают. И вот над этим десятком есть самый-самый, где-то в небесах, один. Это [британский архитектор] сэр Норман Фостер. Ну какой конкурс? Ты что?" – пересказал разговор предприниматель.

По его словам, Трамп сразу же созвонился с Фостером и договорился, что к нему в скором времени прилетит Гинзбург.

"Я провел прекрасных два дня с Норманом Фостером. Он оказался прекраснейшим человеком. Ну, легенда! Вы знаете, что лучшие здания в мире он построил?.. Через пять дней он прилетел ко мне в Киев. Это был вообще фурор! Мы в Киеве с ним тоже прекрасно провели время", – вспомнил бизнесмен.

Гинзбург рассказал, что Фостер все-таки принимал участие в конкурсе по поводу строительства небоскреба в центре Киева, но победил другой проект – одной немецкой компании. В итоге проект так и не был реализован, поскольку "начался кризис и целый ряд обстоятельств", сказал бизнесмен. 

Интервью с Гинзбургом сейчас транслируется на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

Гинзбург родился в 1956 году в Киеве. Окончил Московский электротехнический институт связи (сейчас – Московский технический университет связи и информатики). В 1988 году с семьей эмигрировал в США, где получил юридическое образование. В начале 1990-х в Украине основал инвестиционно-строительный холдинг МТН. Гинзбург является гражданином США.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Киев, США, Украина, недвижимость, строительство, Дональд Трамп, архитектура, небоскреб, Марк Гинзбург
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