"Голос" заявил, что НАПК незаконно оставило партию без денег. В агентстве отреагировали

Депутаты напомнили, что в январе этого года НАПК решило лишить партию "Голос" госфинансирования.
"Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло. Однако этого до сих пор не произошло. При распределении финансирования на четвертый квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос", – говорится в сообщении.
В партии призвали НАПК вернуть государственное финансирование "Голоса".
Ситуацию в своем Facebook прокомментировала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.
"Уважаемое НАПК, если вас взяли в заложники третьи лица и принуждают к противоправным действиям, подайте знак. А еще лучше – сообщите обществу фамилии и должности этих третьих лиц", – написала она.
В НАПК ответили, что финансирование партии не возобновляется из-за отсутствия решения Верховной Суда по кассационной жалобе. В ведомстве отметили, что направили жалобу в Верховный Суд после решения апелляции в пользу "Голоса".
"В то же время ВС только вчера – 10 ноября – отказал НАПК в удовлетворении ходатайства от 29 сентября 2021 года о рисках, связанных с перечислением средств политической партии. При отсутствии информации о результатах рассмотрения указанного ходатайства перечисление государственного финансирования могло быть квалифицировано как растрата бюджетных средств (в случае удовлетворения ходатайства)", – подчеркивают в ведомстве.
Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12.00. На этом заседании должно быть принято решение о государственном финансировании партии "Голос".
О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе этого года. По словам лидера партии Киры Рудик, в НАПК возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия оплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
В НАПК уточняют, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.