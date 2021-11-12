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ПОЛИТИКА

"Голос" заявил, что НАПК незаконно оставило партию без денег. В агентстве отреагировали

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О лишении "Голоса" финансирования стало известно в январе
О лишении "Голоса" финансирования стало известно в январе
Фото: Голос / Facebook

В партии "Голос" 11 ноября обвинили Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) в том, что ведомство незаконно отказывается возобновлять финансирование политсилы.

Депутаты напомнили, что в январе этого года НАПК решило лишить партию "Голос" госфинансирования.

"Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло. Однако этого до сих пор не произошло. При распределении финансирования на четвертый квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос", – говорится в сообщении.

В партии призвали НАПК вернуть государственное финансирование "Голоса". 

Ситуацию в своем Facebook прокомментировала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

"Уважаемое НАПК, если вас взяли в заложники третьи лица и принуждают к противоправным действиям, подайте знак. А еще лучше – сообщите обществу фамилии и должности этих третьих лиц", – написала она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1945849345577727

В НАПК ответили, что финансирование партии не возобновляется из-за отсутствия решения Верховной Суда по кассационной жалобе. В ведомстве отметили, что направили жалобу в Верховный Суд после решения апелляции в пользу "Голоса".

"В то же время ВС только вчера – 10 ноября – отказал НАПК в удовлетворении ходатайства от 29 сентября 2021 года о рисках, связанных с перечислением средств политической партии. При отсутствии информации о результатах рассмотрения указанного ходатайства перечисление государственного финансирования могло быть квалифицировано как растрата бюджетных средств (в случае удовлетворения ходатайства)", – подчеркивают в ведомстве.

Судебное заседание по кассационной жалобе НАПК должно состояться в Верховном Суде 23 ноября в 12.00. На этом заседании должно быть принято решение о государственном финансировании партии "Голос".

Контекст:

О лишении партии "Голос" госфинансирования стало известно в январе этого года. По словам лидера партии Киры Рудик, в НАПК возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ подрядчиков и к тому, что партия оплатила арендную плату за офисы трех территориальных организаций.

В НАПК уточняют, что партия в свой отчет включила недостоверные сведения о расходах, осуществленных в пользу 11 предпринимателей в сумме 1,3 млн грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись этими предпринимателями. В частности, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. грн за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде. Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта гражданской сети "Опора", а не выполнены подрядчиком, заявили в ведомстве.

Теги: Инна Совсун, отчет, НАПК, финансирование, партия Голос
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