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Ходорковский: Представляющие службы РФ товарищи бродят за мной по Лондону. Если будет приказ меня убить, они его, конечно, исполнят

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что временами от дома до работы его сопровождают неизвестные – предположительно, сотрудники российских спецслужб.

Ходорковский: Они временами бродят за мной. Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят
Ходорковский: Они временами бродят за мной. Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский заметил, что за ним следят. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Здесь приходят замечательные товарищи... Во время, надо заметить, локдауна. И демонстративно фотографируют мой офис [в Лондоне]. Представляющие наши службы товарищи приходят. Они временами бродят за мной от моего дома до работы. Я знаю: если будет приказ, они его, конечно, исполнят. Мне это в свое время один генерал напрямую сказал: "Мы вас не убили, потому что приказа нет. А вот будет приказ – конечно, сделаем". Так вот, для меня только так жизнь и существует", – сказал Ходорковский.

Он сравнил с дракой свою жизнь и время, проведенное в российской колонии.

"Если бы не [смерть матери и то, как жена и дети перенесли эти 10 лет], я бы вам сказал: "Вы знаете, мне нравится моя жизнь. Я люблю драку". Это были еще 10 лет драки. И сейчас драка. Я знаю, что в любой момент она может закончиться реальным выстрелом", – отметил политик.

Интервью с Ходорковским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbesс состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности, так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, дети, спецслужбы, слежка, колония, жена
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