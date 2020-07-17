Имея такого соседа, армия в Украине должна стать самым любимым силовым ведомством – Смешко

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко считает, что Украине надо реально смотреть на мир и полагаться только на свои силы.

Смешко: Для президента РФ консенсус не нужен, у него все монополизировано Фото: Смешко Ігор / Facebook

Россия создает конфликты в разных точках, используя тактику управляемого хаоса и распыления внимания, на эти конфликты не успевает реагировать коллективная система принятия решений, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" сообщил экс-глава СБУ Игорь Смешко.

"Кроме нас самих нам никто не поможет. Нам могут дипломатически помочь, экономически... Александр третий сформулировал для России: У России нет друзей, у России есть армия и флот. Неужели мы не понимаем, что живя с таким соседом, армия у нас должна стать главным, самым любимым силовым ведомством. Не министерство внутренних дел, а армия и сильная экономика", – сказал экс-глава СБУ.

По его словам, с 1938 года запад мало чему научился, поэтому Украине надо реально смотреть на мир.

"Вы видите, что запад сейчас не объединен. Президент [Дональд] Трамп исповедует изоляционистскую политику США. Он фактически высказывает сомнение в существовании НАТО. А теперь представьте, что страна, которая имеет вертикальную систему власти, где все под контролем. В НАТО есть консенсус. Для президента РФ консенсус не нужен, у него все монополизировано. Поэтому эти конфликты распыляют внимание", – считает Смешко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.