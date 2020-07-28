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Интервью Гордона с бывшим подполковником КГБ Поповым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим сотрудником Комитета госбезопасности СССР, одним из авторов книги "КГБ играет в шахматы" Владимиром Поповым выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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В середине 90-х Попов эмигрировал из России в Канаду
В середине 90-х Попов эмигрировал из России в Канаду
Скриншот: Andreas Selliaas / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим сотрудником Пятого отдела КГБ Владимиром Поповым, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон. 

Трансляция программы начнется в 18.00. 

Во время интервью Попов говорил о работе в КГБ, вербовке агентов, о том, как эмигрировал из России и почему не озвучивает название города, в котором сейчас проживает; о развале СССР, периоде ГКЧП и странных смертях после путча; о заговоре против экс-президента России Бориса Ельцина; о том, были ли агентами советских спецслужб журналист Владислав Листьев, актер и поэт Владимир Высоцкий, а также есть ли агенты ФСБ в нынешнем руководстве Украины. 

Владимир Попов родился в 1947 году в Москве. В 1969–1972 годах работал слесарем-испытателем в конструкторском бюро Ильюшина, параллельно учился на вечернем отделении Всесоюзного юридического института.

С 1972-го по 1991 год работал на разных должностях в Комитете госбезопасности СССР. Рапорт на увольнение Попов подал в январе 1990 года, однако его рассмотрение продлилось до октября 1991-го.  

"Уволен был по моему личному рапорту с формулировкой "перевод на работу в народное хозяйство" в звании подполковника. На момент увольнения было мне 44 года. Мог бы служить и служить. Не захотел... За годы службы пришло полное разочарование в тех идеалах, которым госбезопасность была призвана служить – своей стране и своему народу", – писал он российско-американскому историку Юрию Фельштинскому. 

В августе 1995 года Попов выехал из России в Канаду. В соавторстве с Фельштинским, а также с гроссмейстерами Борисом Гулько и Виктором Корчным издал книгу "КГБ играет в шахматы". 

Недавно Попов завершил работу над своими мемуарами. Главы из книги "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" издание "ГОРДОН" публикует с согласия автора начиная с конца 2019 года.

Теги: Дмитрий Гордон, КГБ, Владимир Попов
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