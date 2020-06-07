Интервью Гордона с российским оппозиционером Жуковым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским оппозиционером Егором Жуковым выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью журналиста с российским видеоблогером, оппозиционером Егором Жуковым.

Программу записали в конце мая по Skype.

Во время интервью Жуков говорил о своей семье, оппозиционных протестах в РФ, своем аресте, пребывании в СИЗО, российском президенте Владимире Путине, российском оппозиционере Алексее Навальном, о Донбассе, Крыме и президенте Украины Владимире Зеленском.

"Да, я хочу стать президентом России. В РФ можно избираться только с 35 лет, поэтому у меня 14 лет впереди как минимум", – сказал Жуков.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Жуков родился в 1998 году в Москве. Студент Высшей школы экономики. С 2017 года ведет политический видеоблог в YouTube (ранее канал назывался "Блог Жукова", впоследствии был переименован в "Команда Жукова").

Стал известен в 2019 году, когда объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму вместе с командой Дмитрия Гудкова. Позже снял кандидатуру, так как не успел собрать нужное число подписей.

После акции протеста 27 июля 2019 года, на которой оппозиция требовала провести в Москве честные выборы, Жукова задержали. За месяц студенту не смогли предъявить обвинение, поэтому дело о "беспорядках" закрыли, но открыли другое – за ролики в YouTube. Его обвинили в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

В декабре 2019 года Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также в течение двух лет запретили заниматься администрированием сайтов в интернете. Студент вину не признал и называл свое преследование политически мотивированным.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Жукова политзаключенным.