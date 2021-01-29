Интервью Гордона с Андресюком. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим народным депутатом, экс-заместителем министра обороны Украины Борисом Андресюком начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим народным депутатом, экс-заместителем министра обороны Украины Борисом Андресюком.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседа продолжалась более двух часов. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Андресюк говорил о работе в Верховной Раде и партии СДПУ(о), в которую ранее входил, о нынешних нардепах Петре Порошенко и Викторе Медведчуке, которые тоже были ее членами, о президентстве Порошенко и Владимира Зеленского, о ночном звонке Виктора Януковича в разгар президентской кампании 2004 года, об украинской армии и причинах аннексии Крыма, а также о российско-украинском конфликте вокруг острова Тузла в 2003 году, скандале с "Кольчугами" и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

"Каким Порошенко был президентом? Он очень хорошо взялся... Я уверен, что он понимает, что нужно делать. У него для этого есть и образование соответствующее, и дипломатические способности прекрасные. Он прекрасно знает экономику. Прекрасно знает! Но его погубило… Знаете, о Порошенко всегда почему-то ходила фраза, что он очень жадный. Очень. И когда ты в такой бедной стране стал президентом, нужно было совсем по-другому [действовать]… Это каждого президента касается, не только Петра Алексеевича: нужно немножко по-другому смотреть на людей, как они живут, чем они живут, и не путать часто свой бизнес и свой карман с общенациональными интересами. Люди все это видят", – сказал Андресюк.

Андресюк родился в селе Петропавловка Саратского района Одесской области.

В 1984 году окончил дорожно-строительный факультет Киевского автомобильно-дорожного института (специальность – мосты и тоннели). В 1995 году получил второе высшее образование в Германии – в Академии менеджмента и приватизации. В 1995 году Андресюк защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а спустя три года стал доктором политических наук.

В 1978–1987 годах Андресюк работал в "Киевметрострое", пришел в компанию проходчиком, а уходил уже с должности заместителя начальника управления. Затем в течение 11 лет возглавлял Старокиевский район Киева (до 1992 года назывался Ленинский, сейчас это Шевченковский район).

В 1998–2004 годах был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной). Дважды, в 1998-м и 2002 году, избирался народным депутатом. В Верховной Раде III созыва возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2010–2012 годах занимал должность заместителя министра обороны.

Сейчас Андресюк является директором Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Андресюк женат, у него есть две дочери. Увлекается фотографией, в Киеве состоялось несколько фотовыставок Андресюка.