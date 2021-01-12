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Интервью Гордона с Карауловым. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с российским журналистом Андреем Карауловым начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Интервью Гордона с Карауловым продолжалось более двух часов
Интервью Гордона с Карауловым продолжалось более двух часов
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским журналистом Андреем Карауловым. 

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", беседу, которая продолжалась более двух часов, записали по Skype. Трансляция программы начнется в 18.00. 

Это второе интервью, которое Гордон взял у Караулова. Первое вышло в 2013 году

Во время интервью Караулов говорил о пандемии коронавируса и о том, почему не будет прививаться российской вакциной, об интервью с известными людьми, которые записал, в частности, с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром и бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, о смерти телевидения, о том, кого считает большим мастером интервью и почему не смотрит программы журналиста Владимира Познера, об агентах КГБ СССР среди известных россиян, в частности о политике, бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском, о покушениях на президента РФ Владимира Путина, о том, какое будущее ждет его и Александра Лукашенко в Беларуси, а также об аннексии Крыма и личной жизни. 

"У Путина все испытания впереди. Выдержит ли он, не сбежит ли он? Не знаю. Наверное, он бы ушел, если бы был преемник. Но все его проекты преемника пока проваливаются", – сказал Караулов. 

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа. В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете". В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", вел программы "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ. Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад". Сейчас развивает свой YouTube-канал. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Дмитрий Гордон, Александр Лукашенко, вакцинация, Андрей Караулов, Саддам Хусейн, Ким Чен Ир, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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