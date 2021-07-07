Кабмин согласовал назначение Онищук новым главой Ивано-Франковской ОГА

Как отмечается на сайте Ивано-Франковской ОГА, Онищук является действующим заместителем главы облгосадминистрации (с сентября 2019 года).
До этого она работала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Также была начальником межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
С апреля 2012-го по май 2015 года Онищук работала начальником Главного управления государственной службы Украины в Ивано-Франковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА в конце декабря 2020 года, до этого он работал в газотранспортной сфере и занимался волонтерством.
Источник "РБК-Украина" в Офисе президента сообщал 16 июня, что в ОПУ планируют заменить трех глав ОГА, в частности – Ивано-Франковской. "В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает", – отмечал собеседник агентства.