Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины назначил нового замминистра развития экономики

Новоизбранный замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко будет отвечать за координацию деятельности в направлении агропромышленности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глущенко получил три высших образования юридическое, управленческое и экономическое
Глущенко получил три высших образования – юридическое, управленческое и экономическое
Фото: Sergiy Glushchenko / Facebook

Кабинет Министров Украины 26 февраля назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщил Милованов, Глущенко родился 18 июля 1979 года в поселке городского типа Райгородок Славянского района Донецкой области.

У Глущенко три высших образования, которые он получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана: юридическое (правовое регулирование экономики), экономическое (учет и аудит в управлении банками, преподаватель экономики) и управленческое (менеджмент организаций).

Глущенко более десяти лет специализируется в реформировании отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Также он долгое время специализируется в вопросах дерегуляции и евроинтеграции.

Как отметил Милованов, он участвовал в продвижении реформ в Украине в сферах безопасности непищевой продукции и рыночного надзора, технического регулирования, оценки соответствия (сертификации).

"Автор изменений в законодательство, связанных с улучшением бизнес-климата, уменьшением регуляторных и административных барьеров, евроинтеграцией. Имеет опыт поддержки аналогичных реформ в Азербайджане, Беларуси, Армении, Киргизии и других странах", – добавил министр к характеристике Глущенко.

Также у нового замминистра почти десять лет опыта работы на юридических должностях в Международной финансовой корпорации (IFC) (группа Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1620733291429180&id=100004775745586

Теги: Украина, Тимофей Милованов, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Сергей Глущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов
Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов
  The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео
  The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео
"Черкассы". Фильм об украинском судне в Крыму вышел на экраны
"Черкассы". Фильм об украинском судне в Крыму вышел на экраны
"Он для меня как китайский". Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка
"Он для меня как китайский". Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS