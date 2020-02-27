Кабмин Украины назначил нового замминистра развития экономики

Новоизбранный замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Глущенко будет отвечать за координацию деятельности в направлении агропромышленности.

Кабинет Министров Украины 26 февраля назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщил Милованов, Глущенко родился 18 июля 1979 года в поселке городского типа Райгородок Славянского района Донецкой области.

У Глущенко три высших образования, которые он получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана: юридическое (правовое регулирование экономики), экономическое (учет и аудит в управлении банками, преподаватель экономики) и управленческое (менеджмент организаций).

Глущенко более десяти лет специализируется в реформировании отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Также он долгое время специализируется в вопросах дерегуляции и евроинтеграции.

Как отметил Милованов, он участвовал в продвижении реформ в Украине в сферах безопасности непищевой продукции и рыночного надзора, технического регулирования, оценки соответствия (сертификации).

"Автор изменений в законодательство, связанных с улучшением бизнес-климата, уменьшением регуляторных и административных барьеров, евроинтеграцией. Имеет опыт поддержки аналогичных реформ в Азербайджане, Беларуси, Армении, Киргизии и других странах", – добавил министр к характеристике Глущенко.

Также у нового замминистра почти десять лет опыта работы на юридических должностях в Международной финансовой корпорации (IFC) (группа Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.