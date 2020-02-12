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Кабмин введет электронную акцизную марку весной – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что точной даты введения электронной акцизной марки нет, но это должно произойти не позднее 1 мая.

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Вся подакцизная продукция будет маркирована таким образом, чтобы ее можно было индивидуально идентифицировать, сообщил Гончарук
Вся подакцизная продукция будет маркирована таким образом, чтобы ее можно было индивидуально идентифицировать, сообщил Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

12 декабря правительство Украины на заседании утвердило два документа, которые позволят в ближайшие месяцы ввести электронную акцизную марку. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть подакцизные товары, которые отдельно облагаются налогами. Есть отдельные компании, отдельные люди, организованные группы, которые работают не по правилам, обманывают украинское государство и украинских граждан, и для того, чтобы установить четкие правила, общие, одинаковые правила для всех, мы создаем электронную систему фактически электронных акцизных марок. То есть мы хотим, чтобы все товары, которые облагаются акцизом, могли быть отслежены, и мы все вместе четко знали, сколько производится, сколько потребляется, какие налоги платятся", – сказал премьер.

Гончарук ожидает, что электронная акцизная марка начнет работать весной.

"Точную дату я назвать не могу, я хотел бы, чтобы это произошло как можно раньше, но не позже 1 мая. Мы об этом четко договорились", – добавил он.

Электронная марка будет работать через штрихкод и QR-код. То есть вся продукция будет маркирована таким образом, чтобы ее можно было индивидуально идентифицировать.

12 декабря 2019 года правительство одобрило запуск онлайн-реестра акцизных марок для алкоголя и табака.

Теги: Украина, налоги, правительство, алкоголь, акциз, Алексей Гончарук, Кабмин
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