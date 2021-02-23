Когда страна в кризисе, голосовать за актеров и спортсменов нельзя – Яценюк

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что украинскому обществу нужно повзрослеть и не рассчитывать, что в жизни будет так же, как в хорошем сериале.

На выборах часть украинцев проявляет инфантильность. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 23 февраля.

Речь об этом зашла в связи с выборами в 2019 году, когда президентом Украины избрали Владимира Зеленского, а большинство в Верховной Раде получила пропрезидентская партия "Слуга народа".

"Когда страна находится в кризисе, тогда общество понимает, что голосовать за актеров, спортсменов, любого другого нельзя. В 2012 году украинцы проголосовали за компетентную парламентскую оппозицию, в 2014-м – за профессиональную команду. Но у меня складывается впечатление, что, как только ситуация стабилизируется, значительная часть населения решает: "Наверное, так же, как в хорошем сериале, будет и в жизни. Почему бы не попробовать?" С этой инфантильностью надо бороться", – сказал он.

Политик считает, что "обществу надо взрослеть".

"Рецепты конечно есть, но они долговременные. В их основе лежит несколько вещей. Первое и ключевое – это вопрос образования. Второе – это вопрос социальных стандартов. То есть невежество и бедность провоцируют людей на принятие простых эмоциональных и странных решений, на поиск простых ответов в сложных вопросах. "Вот я сейчас за этого человека проголосую – и в моей жизни все изменится, все сразу станет прекрасно", – объяснил Яценюк.

Он считает это проблемой не только в Украине.

"Разве избрание [президентом США Дональда] Трампа в 2016 году и популистские движения в Европе – это не то же самое? Сейчас мир попал в такую ситуацию, где в условиях технологического прогресса все же остается и социальное неравенство, и отсутствие равных возможностей. Это провоцирует граждан, презирая власть, голосовать за нее "по приколу", – отметил Яценюк.

Зеленский до избрания президентом был актером и шоуменом. Среди народных депутатов Украины от "Слуги народа" есть, в частности, борец Жан Беленюк и актер Юрий Корявченков.

Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го.