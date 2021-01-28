Кучма: Каденюк для Украины – человек-символ

28 января первому космонавту Украины Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет. Экс-президент Леонид Кучма назвал его настоящим патриотом своей страны.

28 января, в день рождения первого украинского космонавта Леонида Каденюка, второй президент Украины Леонид Кучма назвал его человеком-символом. Кучму цитирует в Facebook пресс-секретарь экс-главы государства Дарка Олифер.

"Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк – один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным – других, как говорится, в космонавты не берут. Он был по-настоящему патриотом – имея все возможности построить успешную карьеру в России, он вернулся на родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался – была ли это авиация, космос или наука", – сказал экс-президент.

Он отметил, что Каденюк был его другом и сейчас его не хватает.

"Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов. Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе, [основатель американской компании SpaceX Илон] Маск творит невозможное, интернациональными становятся все больше программ. А у нас все еще есть что предложить для международного сотрудничества. Главное – чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власть повернулась лицом к будущему. Чтобы не упускать ни одного из своих шансов, как мы не упустили свой четверть века назад", – объяснил Кучма.

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.