ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кучма: Каденюк для Украины – человек-символ

28 января первому космонавту Украины Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет. Экс-президент Леонид Кучма назвал его настоящим патриотом своей страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каденюк летал в космос в 1997 году
Каденюк летал в космос в 1997 году
Фото: wikipedia.org

28 января, в день рождения первого украинского космонавта Леонида Каденюка, второй президент Украины Леонид Кучма назвал его человеком-символом. Кучму цитирует в Facebook пресс-секретарь экс-главы государства Дарка Олифер.

"Я думаю, что для Украины Леонид Каденюк – один из людей-символов. Он был по-настоящему мужественным – других, как говорится, в космонавты не берут. Он был по-настоящему патриотом – имея все возможности построить успешную карьеру в России, он вернулся на родину. Он был по-настоящему преданным делу, которым занимался – была ли это авиация, космос или наука", – сказал экс-президент.

Он отметил, что Каденюк был его другом и сейчас его не хватает.

"Украина еще обязательно будет иметь своих астронавтов. Сама философия пилотируемых экспедиций сейчас кардинально меняется. Космос становится ближе, [основатель американской компании SpaceX Илон] Маск творит невозможное, интернациональными становятся все больше программ. А у нас все еще есть что предложить для международного сотрудничества. Главное – чтобы государство сохранило свой технологический потенциал, свою космическую отрасль. Чтобы власть повернулась лицом к будущему. Чтобы не упускать ни одного из своих шансов, как мы не упустили свой четверть века назад", – объяснил Кучма.

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/3632137993572943

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в столичном парке "Царское село" во время пробежки.

В 1995 году Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия" миссии STS-87.

Теги: Россия, Украина, Леонид Кучма, космос, Дарка Олифер, Илон Маск, Леонид Каденюк, астронавты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS